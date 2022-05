Ucraina, câștigătoarea Eurovision 2022. România s-a clasat pe locul 18 cu piesa Llamame, interpretata de WRS

00:40

Un individ a deschis focul sâmbătă într-un supermarket din Buffalo, statul american New York, anunță The Guardian. Cel puțin 10 persoane au fost ucise. Numărul răniților încă nu a fost comunicat de poliție. Atacul a avut loc după-amiaza, la Tops Friendly Market, într-un cartier locuit preponderent de persoane de culoare, scrie The Guardian. Poliția din […]