Hermannstadt a promovat, dar rămâne fără unul dintre jucătorii de bază » MM Stoica: „Din sezonul viitor va fi în lotul nostru”

15:00

Mirel Rădoi, 41 de ani, fostul selecționer al României, speră să revină din vară în circuit și spune că a refuzat să preia din mers echipe în actuala stagiune.„Sper ca în vara asta să revin. Am tot ezitat să iau echipe care mai aveau 6, 7, 8 meciuri rămase de jucat. O să încerc să iau un club și să fac o pregătire de la zero. Acum, sper să nu fi fost o greşeală din partea mea că am refuzat şi din vară să nu mai am nicio ofertă (n.r. - râde). ...