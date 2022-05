Incredibil! A intrat cu craniul bunicului pe stadion: „E fan și dincolo de moarte”

02:00

7 SCURTE. Deznodământul confruntării CFR - FCSB din Liga 1, într-un rezumat rapid făcut de Cătălin Țepelin, redactorul-șef al Gazetei Sporturilor.1. Felicitări, CFR Cluj - clubul! Cinci titluri la rând în Liga 1: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Plus două Supercupe. Plus de 3 ori în grupe. Plus o primăvară europeană. ...