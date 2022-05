Laura Giurcanu, mărturisiri dureroase din cariera sa: ”Era greu când eram tratată ca o bucată de carne și atât”

14:30

Klaus Iohannis a promulgat recent o nouă lege pentru creșterea salariilor în două sectoare de activitate. Potrivit actului normativ, angajații vor porni de la un salariu minim de 3.000 de lei lunar. Măsura este inclusă […] The post Vești bune pentru sute de mii de români! Cresc salariile: ”Nu poate fi mai mic de de 3.000 lei lunar” appeared first on Cancan.