Marius Tucă Show începe marți de la ora 19.30, live pe gandul.ro

13:40

După moartea Israele Vodovoz, Liviu Arteni dispăruse fără urmă. Între timp, s-a aflat cu ce se ocupă în prezent bărbatul. S-a întors în România, s-a stabilit într-o localitate din aproapierea orașului Călărași și are ocupație […] The post Cu ce se ocupă acum Liviu Arteni, fostul soț al Israelei, după decesul acesteia. Din ce se întreține bărbatul appeared first on Cancan.