Rapidul, dorit la baraj de un finanțator din Liga 1: „Eu așa cred, că vom avea meci cu Rapid!”

17:50

Maria Constantin, în vârstă de 35 de ani, a povestit despre operațiile sale estetice, dar și din ce cauză și le-a făcut. Cântăreața a mărturisit că a fost într-o depresie. Cum se mai simte ea […] The post De ce a ajuns Maria Constantin dependentă de operațiile estetice. Câte ajustări și-a făcut până acum cântăreața? appeared first on Cancan.