Noi detalii despre situația de la Dinamo: „Iuliu Mureșan va pleca după baraj” + „Am simțit o reticență majoră din partea investitorilor străini după interdicția de a folosi sigla”

Fostul jucător al lui CFR Cluj, Gabi Mureșan, cel care a cucerit primele 3 titluri cu formația din Gruia, crede că „pentru această echipă orice e posibil! A dovedit-o de cinci ani încoace, iar eu am încredere că pot repeta figura și anul viitor".S-a retras în 2017, când avea numai 35 de ani, cu un an mai puțin decât are acum fostul său coleg Ciprian Deac, cel care continuă să adune trofee cu CFR. ...