„Te mutilăm, te violăm”. Activista care l-a atacat cu vopsea pe ambasadorul rus a plecat din Varșovia, din cauza amenințărilor cu moartea

Manuela Hărăbor a vorbit în emisiunea online a Danei Săvuică despre momentul în care a aflat că fiul ei, Andrei, are autism. Actrița a povestit că încă din primul an de viață a descoperit diferențele de comportament ale copilului său. Andrei are 32 de ani și este fiul Manuelei Hărăbor și al lui Dan Chișu. […]