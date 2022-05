Şocul poliţiştiştilor maghiari care au oprit o camionetă condusă de o româncă. Şoferiţa riscă 15 ani de închisoare

16:00

Campania vizuală a celei de-a 21-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (17 – 26 iunie, Cluj-Napoca) transmite un mesaj lipsit de orice urmă de echivoc: „Make Films, Not War!” (Faceţi film, nu război). Filmele competiţiei din acest an nu vorbesc explicit despre perioada tulbure pe care o traversăm, dar au un elemente comun cu realitatea actuală: „Majorităţii personajelor din aceste filme le fuge pământul de sub picioare”.