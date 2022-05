Și-a pierdut soldații, iar acum Putin face recrutări! Armata rusă caută pușcași, artileriști și comandanți de infanterie

09:20

Prognoza meteo 16 mai – 13 iunie 2022. Iată cum va fi vremea la începutul verii. Meteorologii au anunţat ce se va întâmpla în fiecare săptămână. În perioada 16.05.2022 – 23.05.2022, valorile termice vor fi mai […] The post Prognoza ANM 16 mai – 13 iunie. Cum va fi vremea la începutul verii appeared first on Cancan.