Prognoză specială ANM pentru București. Vremea o ia razna în perioada următoare

17:10

Un animal de companie îți va înfrumuseța, oricând, viața, fie că este vorba despre un cățeluș, hamster, papagal, fie chiar și o pisică. Însă, tu știai care este vârsta reală pe care o are pisica […] The post Ce vârstă reală are pisica ta în ani omenești, de fapt. Avem formula care îți calculează exact cât de bătrână e appeared first on Cancan.