Exercițiul de vulnerabilitate al lui Eduard Puiu: „Schimbați lucrurile acestea!”

15:10

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! „Nu mi-a venit să cred că mi se întâmplă asta, că pot să am acest ghinion!”, a declarat artista chiar înainte de a aduce pe scena transforming show-ului o colaborare de excepţie, care a reuşit să reunească două generaţii de fani din întreaga lume – Elton John & Dua Lipa. „După ce am stat câteva ore ca să diger ghinionul care m-a lovit, m-am remontat, am început tratamentul şi am a...