“O ardeam pe una, eram matol și am crezut că ești tu…” Serghei Mizil, povești cu umor despre divorțul de prima soție înșelată

10:50

Klaus Iohannis a promulgat legea, iar începând de luna viitoare aproape 300.000 de români vor fi scutiți de impozitul pe venit și contribuția la sănătate. Iată cine va beneficia de această lege! Veste importantă pentru […] The post Sute de mii de români nu vor mai plăti impozit pe venit! Klaus Iohannis a promulgat legea! appeared first on Cancan.