Moldova la ora 7

18:21

După invazia rusă în Ucraina, autoritățile de la Kiev au depus cererea oficială de aderare la Uniunea Europeană, după care la scurt timp același lucru l-au făcut și autoritățile de la Tbilisi și Chișinău. Pe 5 mai, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere statelor membre să ofere Republicii Moldova statutul de țară candidat la aderare. Poate decide războiul din Ucraina în ce direcție se va îndrepta Republica Moldova? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.* * *„Republica Moldova nu este pregătită, deocamdată, să devină membră a Uniunii Europene cu drepturi depline”, a anunțat recent ambasadorul UE la Chișinău, Jānis Mažeiks, în cadrul unei întâlniri cu jurnaliștii din Bălți. Diplomatul occidental a spus că țara trebuie să treacă inițial printr-o serie de transformări, iar corupția este principala problemă care trebuie soluționată. Președinta Maia Sandu a declarat că Chișinăul nu se așteaptă că va fi menajat în procesul de eurointegrare și este gata să-și asume toată responsabilitatea acestui parcurs. Potrivit șefei statului, Ucraina merită să fie favorita Uniunii Europene în acest proces pentru lupta pe care o duce pentru libertatea întregii Europe. Europa Liberă a căutat să afle de la trăitorii din Ungheni, localitate situată la hotarul moldo-român, cum își imaginează ei că va arăta țara în următorii ani.– „Viitorul depinde în mare parte de rezultatele acestui măcel sângeros, fiindcă locul nostru, așa cum geografic suntem în centrul Europei, este în Uniunea Europeană. Acolo ne sunt frații de sânge care ne susțin foarte mult, am în vedere prietenii de peste Prut, și sprijinul țărilor Uniunii Europene acordat Moldovei în condițiile actuale este foarte binevenit. Suntem recunoscători și sperăm la pace cât mai curând, să ne crească nepoții, strănepoții, fiindcă îi avem și pe aceia, în pace, liniște, le dorim un viitor senin.”Europa Liberă: Dar sondajele de opinie arată că cetățenii gândesc diferit.– „La noi îi foarte, foarte mare divizarea aceasta, fiindcă așa avem politicieni care să fie responsabili și care dezbină, care trebuie să fie puși la respect, dar să ne fie de învățătură pentru ceea ce ne așteaptă și ceea ce se face acum în Ucraina-soră. E o mare tragedie pentru toți, ne influențează și pe noi și ne va marca pe mulți ani înainte.”Europa Liberă: Ce idee națională poate consolida o societate atât de dezbinată precum societatea moldavă?– „Numai o coeziune națională de unire.”Europa Liberă: Recent, președinta Maia Sandu a depus această cerere de aderare la Uniunea Europeană.– „Foarte bine! Asta-i speranța moldovenilor.”Europa Liberă: Dar calea asta nu va fi ușoară, va fi o cale lungă anevoioasă, cu teme de acasă care trebuie făcute?– „Sigur că da, drumul către Europa e foarte anevoios și greu, dar trebuie să tindem, să jertfim poate chiar de multe ori, ca să ne ducă acolo unde ne dorim.”Europa Liberă: Trebuie reforme...– „Într-un an de zile multe nu se pot face, fiindcă avem sistemul putred, schemele care au pătruns peste tot. Pentru a le exclude trebuie de muncit, dar trebuie perseverență, trebuie și specialiști, și oameni devotați.”Europa Liberă: Cine vă insuflă încredere că poate să facă această temă de acasă?– „Avem, avem, partidul de la guvernare; trebuie justiția, în primul rând, procuratura reformate cardinal, trebuie de adus...”Europa Liberă: Aveți o lămurire de ce atât de greu se fac schimbări în aceste domenii?– „Da, pentru că-s putrede, acolo sunt schemele pe care pentru a le lichida trebuie de muncit foarte mult, dar sperăm că totuși, iată, aceste evaluări la judecători, la procurori vor aduce schimbarea.”Europa Liberă: Moldova în UE cu sau fără Transnistria?– „Moldova trebuie să fie integră, noi suntem un stat integru și cum putem să renunțăm la frații noștri de dincolo de Nistru? Nu putem renunța.”Europa Liberă: Dar cum se reunifică cele două maluri ale Nistrului?– „Păi, iată, pentru asta ne promit europenii fonduri, trebuie să depunem efort ca să fim atractivi pentru ei.”Europa Liberă: Ce statut merită regiunea transnistreană?– „Poate ceva, un statut special, dar dacă suntem un stat unitar, suveran, trebuie să avem o singură legislație și toți, de la vlădică până la opincă să respecte legea.”Europa Liberă: Și relația cu Rusia cum ar trebui să evolueze? – „Relația... Noi cu poporul rus nu avem nimic, conducerea Rusiei a alunecat complet de pe orbită, trăiesc în lumi paralele, mai ales conducătorii de azi, acolo-i ceva extraordinar. Un descreierat, într-un cuvânt, pot să-l numesc pe Vladimir Putin, care-i răul tuturor relelor; un om bolnav, un om care a pus în pericol întreaga omenire, pacea este pe muchie de cuțit acum, fiindcă amenințările acestea cu atacuri nucleare deranjează toată lumea.”Europa Liberă: Dar de cine depinde instaurarea păcii?– „De toată lumea și depinde de reorganizarea unor organisme internaționale, chiar și Organizația Națiunilor Unite, și secretariatul, și toate organismele care de-acum și-au trăit traiul trebuie înnoite, fiindcă cu articolul 5 din Tratatul NATO nu mergem nicăieri. Putin ne apasă și-și bate joc de toată lumea prin amenințări. Asta e.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult?– „Pace și mintea moldoveanului... (Râde.) Cred că de-acum se mai trezesc moldovenii.”Europa Liberă: Dar în general se zicea că moldovenii mai mult cu capul plecat trăiesc?– „Asta-i. D-apoi iată, „capul plecat sabia nu-l taie” și îngenuncherea asta ne-a adus la ceea ce avem. Uitați-vă Pribaltica (statele baltice) și unde-s ei acum, cu dânșii a trebuit să pășim în Europa, cu toate reformele. Am întârziat, tot Rusia ne-a făcut „cadouri”, cu Găgăuzia, cu Transnistria ș.a.m.d. Suntem dominați, iată, de „fratele cel mai mare” care nu vrea să ne dea drumul.”Europa Liberă: Câtă lume credeți că gândește ca și Dvs. în Republica Moldova?– „Eu cred că din ultimele sondaje cât mai țin eu minte, undeva a trecut de 50% din populație care privesc spre Vest, acolo unde ni-i locul să trăim.”Europa Liberă: Câți ani i-ar trebui Moldovei ca să ajungă în UE?– „Vai, vai, vai, trebuie timp, măcar două decenii. Realitatea e greu de schimbat, mentalitatea omului nu se schimbă.”Europa Liberă: Poate să mărim viteza?– „Toată viața am lucrat pedagog, 54 de ani i-am dat pedagogiei, am educat și în stil comunist, fiindcă așa era, n-am fost comunist, am suferit din cauza asta, dar am educat cetățeni destoinici parcă și acum mulți m-au trădat. Cu părere de rău, starea economică, materială, financiară, toate acestea ne pun în genunchi și nu avem resurse energetice și de tot felul, celelalte, avem pământuri, parcă avem oameni harnici, cum îi numim, gospodari, însă situația e cea pe care o avem azi.”Valentina Ursu, Europa Liberă...– „Iaca, aseară am ascultat, eu îndeobște îs simpatizantă a Europei Libere, eu tot o ascult.”Europa Liberă: Suntem în ospeție aici, la Ungheni, și întrebăm cetățenii cum văd viitorul Republicii Moldova și dacă acest război ruso-ucrainean decide viitorul Republicii Moldova.– „Eu o văd integrată în Uniunea Europeană.”Europa Liberă: De ce?– „De-atâta că nu avem încotro o lua spre Răsărit, noi vrem spre Apus, acolo ni-i viitorul nostru.”Europa Liberă: Dar trebuie să fie vrerea întregii societăți?– „Corect!”Europa Liberă: Deocamdată, însă lumea este cu păreri diferite.– „Da, lumea este cu păreri diferite, dar foarte multă lume care a lucrat cândva la Moscova toți au fugit în Europa. De ce nu se duc acum să lucreze mai departe în Rusia, dar fug în Europa? Deci au văzut că acolo-i altă viață. Chiar recent, acum la Paște, am venit de peste hotare. Știți, acolo-i viață, omul merge pe lângă tine și zâmbește, el are încredere în ziua de mâine, în viitor, la noi te temi: of, of, mi-a mai rămas ceva acolo în mâna ceea, dacă am cumpărat acolo? Să strâng mâna, să-mi ajungă până la sfârșit, să plătesc facturile, tot-tot-tot. Noi sperăm că o să avem și noi cândva așa ceva, noi sperăm că o să avem, dacă o să dorim.”Europa Liberă: Dar relația cu Federația Rusă cum ar trebui să se construiască?– „Cu așa oameni nu trebuie de făcut relații. Poate greșesc, dar cu așa oameni... În primul rând, cum ne-au dat ei nouă gazul până acum? Cu electricitatea ne fac fel de fel de amăgeli, acesta-i șantaj, ne-au ținut sub piciorul Rusiei și depindem de gazul rusesc.”– „Noi spunem că cu prețurile acestea la gaz rușii ne șantajează? Nu-i corect, așa a fost contractul Moldovei.”– „Da, eu socot că a fost o șantajare cu gazul, că dacă ești cu Rusia, noi îți dăm mai ieftin, nu ești cu Rusia, noi îți dăm mai scump. Cum, asta nu-i șantajare? Ne-au spus așa: Vreți gaz mai ieftin... Cu toate că noi nu știm toate dedesubturile de la semnarea contractului, dar precis a fost acolo și asta, dacă ai vrut mai ieftin, fă așa cum îți spun ei. Și de atâta am și avut așa un preț.”Europa Liberă: Dar relația bilaterală?– „Eu nu aș vrea, chiar nu aș vrea, chiar nu aș vrea; ba că vinul nostru nu-i bun, ba că merele noastre îs așa, chiar acuma nu mai vreau, drumul nostru-i spre Europa.”Europa Liberă: Dar mai trebuie rezolvată problema transnistreană, unde Rusia are de spus un cuvânt greu?– „Eu cred că Transnistria singură vede unde-i drumul ei, de aceea trebuie să fie în interiorul țării noastre, integrată cu Moldova și să meargă împreună spre Europa. Eu așa văd Transnistria și nu știu de ce am păreri că lumea de acolo vede că viitorul, nu degeaba perfectează actele, fiindcă ei văd viitorul Moldovei spre Vest.”Europa Liberă: Dar avantajele de pe urma apropierii Moldovei de Uniunea Europeană le sunt clare cetățenilor?– „Avantajele și acum se văd, că dacă nu era la putere partidul lui Maia Sandu, ce făcea Moldova pe timpul acesta cu pandemia asta? Ce făcea Moldova cu gazul ista, ce făcea Moldova acum în timp de război? Cine ne dădea ajutoare, ne dădea Putin vreun ajutor? Deci, dacă nu era Maia Sandu, noi eram de mult pierduți. Eu socot că viitorul nostru-i acolo.”Europa Liberă: Dar calea asta va fi ușoară sau va fi una anevoioasă ca Moldova să ajungă în UE?– „Va fi și grea, fiindcă avem foarte multe reforme de făcut, mai ales în justiție. Nu vedeți ce-i în justiția asta? Cred că va fi piedica cea mai mare justiția, pentru că-s foarte mulți cu interese acolo. Băieții au păpat bănișori pe vremea lui Plahotniuc și acum nici ei singuri nu știu, nu vedeți că deschid atâtea dosare, dar niciunul nu-l duc până la sfârșit. De ce? Așteaptă și ei să vadă care o să fie, încotro s-o ia. Lupta cu corupția este foarte grea.”Europa Liberă: Se fac auzite și voci care spun că Moldova profită de pe urma necazurilor din regiune ale acestui război ruso-ucrainean și vrea mai repede să ajungă în UE.– „Toți vrem mai repede în UE. Noi 30 de ani cât am stat sub talpa rusului, cred că merită și Moldova asta să aibă un viitor mai luminos, să trăim și noi ca oamenii. V-am spus că recent am venit de peste hotare și numai cel care n-a fost, acela nu poate să-și dea seama ce-i acolo, dar cel care a fost are altă judecată.”Europa Liberă: Dar statutul de neutralitate a fost de folos Republicii Moldova, îi este de folos în aceste situații dificile, tensiuni?– „Eu cred că nu se uită Putin la neutralitatea țării noastre și merge peste noi, călare merge, avem aici Armata a 14-a...”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult?– „Vreau integrare. Vreau să trăiesc în țara mea, să nu mă duc nicăieri, dar să mă simt om liber, cu cine vreau prietenesc, cu cine nu vreau nu prietenesc. Asta vreau, să mă simt om. Și o să fie! O să fie dacă o să avem încredere și o să luptăm pentru așa ceva, cu toate că am mers de la bun început la toate protestele, pe vremea ceea când te temeai că seara au să vină și au să-ți facă boc-boc-boc în geam, am fost și atunci. Pentru valori merită de luptat dacă vrem ceva să câștigăm. Îmi pare rău că n-avem copiii lângă noi, țara e îmbătrânită...”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi suntem în ospeție aici, la Ungheni, și întrebăm cetățenii dacă acest război ruso-ucrainean care, iată, se duce mai mult de două luni de zile, aproape trei luni de zile, influențează și destinul Republicii Moldova.– „Desigur, desigur, tare influențează. Pentru noi e un plus tare mare, că noi mai repede o să ajungem în Europa.”Europa Liberă: Își doresc toți cetățenii această integrare europeană?– „Știți cine nu o dorește? Mancurții. Dar poporul, acel care știe ce a tras din urma rusului, că cine ne-a ridicat cei mai gospodari oameni în Siberia? Deportări și cine nouă ne-a făcut artificial foametea în care au murit mulți oameni? Și îndeobște toate posturile de conducere cum au venit rușii la putere, numai rușii le-au ocupat și ce au vrut aceea au făcut din Moldova.”Europa Liberă: Pentru că vorbim despre viitorul Republicii Moldova, credeți că el depinde și de cine va ieși învingător în acest război dintre Rusia și Ucraina și ce se întâmplă dacă câștigă Rusia?– „Rusia n-o să câștige, pentru că poporul ucrainean e un popor luptător și eu socot că rușii n-au să câștige războiul acesta.”Europa Liberă: Dar Putin vrea victorie...– „Da, Putin, desigur, vrea victorie. Vrea victorie, pentru că el vrea să rusifice toate fostele republici.”Europa Liberă: El vrea să refacă Uniunea Sovietică. Ar putea această intenție a lui să devină realitate?– „Nu, niciodată! Eu mă uit un lucru: Ucraina a invadat-o, Gruzia, Abhazia, Transnistria noastră... Ce caută el acolo? Teritorii? El teritorii își caută ca să fie dominant în toate.”Europa Liberă: Cetățenii Republicii Moldova înțeleg care sunt avantajele dacă Moldova se apropie de Est sau de Vest?– „Nu toți înțeleg, pentru că încă în mentalitatea lor au rămas ideile celea sovietice, nu toți.”Europa Liberă: Și cum se unește o societate dacă e dezbinată, inclusiv pentru această geopolitică?– „Eu vă spun că unica ieșire îi desigur intrarea în Europa și Unirea cu Țara-mamă, pentru că uitați-vă cu cât mai bine trăiesc în România față de noi în Moldova. Și pensiile sunt mai mari, și leafa-i mai mare la oameni...”Europa Liberă: Dar a fost nevoie ca cei de la putere să depună această cerere de aderare la Uniunea Europeană?– „Desigur că a fost nevoie. Dvs. vedeți că și acum rușii se înfoaie în toate? Dar noi avem mancurți, începând cu Dodon, Bătrîncea, toți aiștia, socialiștii, comuniștii îs toți mancurți, alde Voronin ș.a.”Europa Liberă: Dar Republica Moldova are nesoluționată problema transnistreană, vedeți că spiritele sunt altele la Comrat, la Bălți, în alte localități?– „De-atâta, eu vă spun, pentru că la noi s-au incubat rușii. De la talpă aici au început, asta cea mai mare greșeală a fost în ‘90 atunci când trebuia noi să ne unim cu România.”Europa Liberă: Dar ca Republica Moldova să se apropie de Uniunea Europeană trebuie să-și facă tema de acasă. Știți care e tema de acasă?– „Desigur, reforme, dar la noi tare greu se fac reformele, tare greu, tare încet. De ce? Aceste reforme aveau să fie făcute, dacă am fi avut noi la conducerea țării oameni pe care să-i doară inima pentru Moldova, poate că se făcea ceva.”Europa Liberă: Ați spus că e nevoie de multe reforme. Pe lângă multele reforme care trebuie implementate, mai e nevoie și de soluționarea problemei transnistrene.– „Da.”Europa Liberă: Ce statut ar merita această regiune?– „Să se pună granița la Nistru. Nu-i ușor, dar altă ieșire eu socot că nu-i, pentru că rușii au să ne pună piedică întruna. Ce nu se vede? Ne provoacă și tare ne provoacă.”Europa Liberă: Dar Dvs. cine vă insuflă încredere astăzi?– „Eu nu fac parte din niciun partid, eu susțin partidele proeuropene, Partidul Acțiune și Solidaritate, chiar și Platforma DA.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Pace!”Europa Liberă: Dar, în opinia Dvs., acum se schimbă orânduirea mondială?– „Ele și acum îs împărțite în zone de influență. Nu vedeți, America – într-o parte, Rusia – în altă parte? Ei vor să domine globul pământesc. Europa îi unită, dacă a luat multe hotărâri împotriva Rusiei cu războiul ista, multe sancțiuni au fost impuse, înseamnă că-i unită.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Ungheni, și întrebăm cetățenii: pe ce drum se îndreaptă Republica Moldova, încotro?– „Pe drumul drept, în Europa.”Europa Liberă: Dar ce înseamnă drum drept?– „Europa, Europa, doamnă!”Europa Liberă: De ce?– „De-atâta că europenii trăiesc mai bine, sunt mai liberi.”Europa Liberă: Acest război din imediata vecinătate a Republicii Moldova decide și el încotro să se îndrepte țara?– „Eu cred că decide.”Europa Liberă: În ce sens?– „Să fie rusul cu viața lui, să fim și noi cu viața noastră, dar să fim ca vecini, toți prieteni, să nu ne sfădim, să nu ne certăm.”Europa Liberă: Dar vă este clar de ce s-a început acest război între Rusia și Ucraina?– „Nu-mi este clar, doamnă! Asta mă gândesc totdeauna că de ce două țări creștine, două țări-surori, putem spune, de ce au decis asta...”Europa Liberă: Dar cine a decis începerea războiului?– „Eu cred că rușii.”Europa Liberă: De cine depinde pacea acum?– „Pacea depinde și de Zelenski, și de Putin.”Europa Liberă: Dar iată e a treia lună și ei nu se pot înțelege.– „Nu se pot înțelege, dar eu cred că s-or înțelege până la urmă, că-i păcat de lume, îi omoară degeaba. Dar copiii nu știu nimic, dar femeile nasc prin podvale, nu știu cum să mai spun. Adică și aceia-s oameni, și aiștia-s oameni, eu așa cred. Adică acela-i rus, acela-i român, acela-i ucrainean – toți suntem oameni. Și mai ales că părinții noștri, buneii noștri au luptat, au știut ce înseamnă războaie. Acum, clar lucru, nu-s războaiele celea care au fost, dar lumea toată-i în panică. Și noi, iaca la noi la Moldova, e o Moldovă mică, dar suntem toți în panică. Când vezi că oamenii aceștia au venit, refugiații îs speriați, numaidecât că asta nu-i normal, dar asta-i viața.”Europa Liberă: Și între timp, Republica Moldova după Ucraina și Georgia a depus această cerere de aderare la Uniunea Europeană. Credeți că va fi o cale ușoară?– „Nu va fi o cale ușoară. Eu cred că undeva 10, 12, până la 15 ani o să fie asta.”Europa Liberă: Dar în acești ani Republica Moldova trebuie să fie capabilă să-și facă lecția pentru acasă?– „Da, să fie capabilă să-și facă lecția pe acasă, clar lucru.”Europa Liberă: Știți în ce constă această lecție?– „Păi prin reforme...”Europa Liberă: Și-i gata cetățeanul să accepte o perioadă mai dură?– „Nu, nu toți.”Europa Liberă: Pentru Dvs. ce reforme contează acum să fie făcute?– „Păi, ce reforme? Lupta împotriva corupției, dar corupția cum a fost așa și este. Păi știți cum? Dacă într-o grădină crește o buruiană și n-o prășești la timp, ea dă semințe și iar la anul crește și tot așa. Așa-i și cu corupția asta, așa lumea noastră-i învățată, că noi așa am fost conduși. Așteptăm justiția să-și facă treaba, că pe nimeni n-a pedepsit până acum, că o mână o spală pe alta. Va fi foarte greu, cumătrismul, verișorii, așa-i dat din rădăcină, că de ce eu să nu-i dau lui sora mea să lucreze sau lui verișoara mea, sau la un copil de-al verișoarei mele, sau la un nepot.”Europa Liberă: Dar viitorul Republicii Moldova de cine depinde?– „Depinde de lume. Noi ce semănăm, aceea strângem.”Europa Liberă: Republicii Moldova cine-i oferă mai mult ajutor, de unde vine ajutorul?– „Din Europa îi vine ajutorul, dar ar fi bine așa că și cu Europa, dar și cu vecinii trebuie să trăim bine, dar și cu Rusia, că și ei îs oameni. Mă rog, da, noi nu putem să fim toți la fel, unu-i mai frumos, unu-i mai urât, unu-i mai deștept, unu-i mai prost, dar, în orice caz, noi trebuie să fim prieteni, copiii noștri îs duși prin toate țările, prin toate țările...”Europa Liberă: Și ai Dvs. sunt plecați?– „Sunt plecați. Am și în Europa, am și în Rusia, am peste tot locul.”Europa Liberă: Dar când ați fost în Rusia ultima dată?– „Demult nu am fost, nu mi-am văzut copilașii demult, undeva de vreo 10 ani.”Europa Liberă: Dar ei nu vin acasă?– „Nu pot să vină acum.”Europa Liberă: Dar Republica Moldova mai are o problemă, problema transnistreană. Iată de 30 de ani încearcă să o rezolve și nu a rezolvat-o.– „Trebuiau s-o rezolve până acum, nu acum când s-a început războiul ista, dar până acum a trebuit de rezolvat, că s-a putut.”Europa Liberă: Ce statut ar merita regiunea transnistreană?– „Așa ca Găgăuzia să fie, dar fie și fără statut, noi n-ar trebui să știm de bombardare, n-ar trebui să știm de copii care plâng, n-ar trebui, că și așa viața asta îi și scumpă, îi și scurtă...”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Pace! Dar, știți, acum și copilul, și omul bătrân, și omul tânăr, toți îs cu pacea în gură, să scăpăm de război. Parcă când spuneai cândva „pace” se uitau așa, dar acum toți, unul și unul, vorbesc de pace, pace în lume, că dacă-i pace în lume, îi și în suflet, dacă îi pace în lume, îi și în casă.”Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem în ospeție aici, la Ungheni, și discutăm cu cetățenii despre viitorul Republicii Moldova. Cum îl vedeți, de cine depinde?– „De politicieni. Tot ce se face în republică, totul fac ei – și dezbinarea, și unirea, și dezunirea, și tot absolut.”Europa Liberă: Cetățenii nu au niciun rol?– „Ei... De-amu cetățenii se dau după politicieni, care și cum îi spune.”Europa Liberă: Viitorul Republicii Moldova depinde și de războiul din imediata vecinătate?– „Numaidecât! Dar cum să nu depindem? Vecini suntem.”Europa Liberă: Și cum se răsfrânge acest război asupra viitorului țării?– „În primul rând se răsfrânge asupra prețurilor. Of, niciodată n-am vrut război, totdeauna am vrut pace, poate să fie cine-o fi, totuna vrem pace.”Europa Liberă: Va fi greu să fie adusă această pace aici în regiune?– „Foarte greu, fiindcă depinde de Rusia, mai ales de Transnistria. Și noi ședem ca pe un butoi cu pulbere, poți să te scoli în orice zi și să vezi cum împușcă. Ce li-i lor? Că noi nu avem mătincă nici praștii cu ce să ne apărăm. Iaca, de exemplu, eu am fost la Paștele Blajinilor în sat. În sat, toate beciurile îs așezate. Dar eu zic: „Dar ce aveți voi aici?” Și paturi aveau, și perne, și oghealuri, și mâncare și au zis că în caz de împușcă să aibă unde să se adăpostească. Vă închipuiți? Eu când am văzut asta, știți, m-a apucat frica. Noi parcă aici în oraș râdem, dar ei acolo îs oameni serioși.”Europa Liberă: Dar pentru Dvs. contează dacă Moldova se apropie mai mult de Est sau de Vest? Geopolitica asta mai are vreun rol acum?– „Are! Noi trebuie să fim cu Vestul, acolo absolut toți vor pace, ei nu se înarmează așa ca în Est, dar aiștia ne sperie chiar și cu arma nucleară. Dar cui îi trebuie? Îi bolnav la cap.”Europa Liberă: Cine?– „Putin! La noi merge o vorbă, că el mătincă s-a certat cu iubita și el de-amu își iese de pe fix, „sdvig pe-o fază”, ziceam noi cândva.”Europa Liberă: Între timp, Republica Moldova a depus această cerere de aderare la Uniunea Europeană. Credeți că toți cetățenii îmbrățișează această viziune? – „Jumătate! Jumătate, că eu văd la noi cum se comportă. Așa ne-au dezbinat politicienii, Dodon, Maia Sandu și nu mai înțelegi niciodată care și ce vrea, nu mai înțelegi. Lumea asta la noi nu-i unită, îi dezbinată.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am ajuns aici, la Ungheni, și discutăm cu cetățenii despre viitorul țării noastre. Cum vedeți Dvs. ziua de mâine a Republicii Moldova?– „Of, tare ni-i greu și ni-i teamă de ce-o să fie. Eu mă gândesc, că-s mai aproape de Ungheni, să trec Prutul, dar care-s mai departe, nu știu. Au să-și facă toți bagajul și au să plece. Dacă vom pleca toți, ce-o să fie? Nimeni n-o să ne apere țara.”Europa Liberă: Dar acest război decide viitorul Republicii Moldova?– „Dacă câștigă ucrainenii, noi avem viitor, dar dacă nu câștigă, gata-i cu noi.”Europa Liberă: Ce înseamnă gata?– „Ne iau și pe noi rușii, totul rușii fac aici. Biata lume, câtă lume este pierdută și copilașii; n-au nicio vină copilașii ceia, eu nu înțeleg ce se gândesc rușii, ce se gândesc acolo ei. Putin ăsta-i, d-apoi cine conduce? Cine-i capul țării, acela conduce. A trimis copilașii ăștia de 18 ani la război, ședeau și plângeau acolo copiii, sunau acasă la părinți și spuneau că „mamă, noi acasă nu ne mai întoarcem”. Apoi ce face Putin, el nu se gândește că are și el copii, că o viață are? Are toate celea acolo, să șadă liniștit și să le dea pace oamenilor ăștia să trăiască așa cum vor ei.”Europa Liberă: Acuși îs trei luni de zile de când a izbucnit această invazie rusă în Ucraina și nu se oprește.– „Da, nu se opresc, că ei vor, ei așa fac că adică au să ia ceva. Ei n-au să ia oricât s-ar lupta, că lumea vede, tot globul pământesc vede ce se face. Eu sper că ucrainenii au să reușească.”Europa Liberă: Dar pe parcursul anilor de independență, 30 de ani de independență, forțele politice au încercat să ducă Moldova și într-o parte, și în alta. Această balansare cum ați înțeles-o dvs., cetățenii, mai aproape de Est, mai aproape de Vest?– „Să fim o țară neutră, să fim o țară liberă, să trăim liberi. Așa spune și la noi doamna președintă că suntem o țară neutră, dar de-ar fi mai repede, dar nu știu când o să fie asta, să ne ia Europa, să ne ducem în Europa cât mai repede, cât mai repede.”Europa Liberă: Dar cum vedeți Dvs. această cale a integrării europene, a apropierii Moldovei de UE?– „Prin reforme, prin reforme numai putem.”Europa Liberă: Cine să le facă?– „Președintele țării, guvernul și lumea, și lumea trebuie.”Europa Liberă: Și lumea vrea reforme, acceptă reformele?– „Este lume care vrea. Eu știu că cei de stânga nu vor; nu vor, pentru că ei vor cu rușii și vor să ocupe și Moldova.”Europa Liberă: Republica Moldova în Uniunea Europeană cu sau fără Transnistria?– „Fără. A, nu, că am înțeles că și ei vor. Ei tot vor să fie liberi, numai că se tem de ruși de atâta, că lumea acolo tot îi simplă. Văd că spun că ei au rude și în Ucraina, și în Rusia și ei nu vor să-i obijduiască nici pe unii, nici pe alții, vor să fie cu pace. Toată lumea vrea pace, doar că Rusia nu vrea.”Europa Liberă: Dar Dvs. cine credeți că dorește mai mult această integrare europeană - Moldova să fie în Uniunea Europeană sau Uniunea Europeană ca să ia Moldova acolo?– „Eu sper că și una, și alta, dar este multă lume care spune că vor să vâre America încoace și să ne ia sub aripa lor. Și ei țin una și bună că vin americanii și o să vedem ce o să fie cu americanii.”Europa Liberă: Și dacă Moldova ajunge în Uniunea Europeană, ce se schimbă, vă este clar?– „Va fi mai bine mie mi se pare. În România primesc salarii de o mie de euro, eu cred că o să fie și locuri de muncă, și multe au să se schimbe. Justiția, în primul rând, trebuie să fie corectă și nu coruptă, că acum oriunde te duci, dacă nu dai, nu se uită la tine, dar greu o să se debaraseze. Aici trebuie ani, 30 de ani nu s-a făcut nimic, dar amu într-un an-doi n-o să poată, aici trebuie mult să luptăm pentru ca să avem o justiție corectă.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Pace vreau! Pace, liniște și să trăiască copilașii noștri aici, lângă noi, să nu plece și să se împrăștie pe tot globul pământesc și așa, iaca...”Europa Liberă: Dar de cine depinde instaurarea păcii? Cine poate aduce și menține pacea?– „Asta când o să se oprească războiul, rușii dacă au să-l oprească.”Europa Liberă: Credeți că repede o să se termine? – „Zelenski zice că o să se oprească, dar nu știu când o să se oprească. Noi toți sperăm la o viață bună, la liniște și pace, dar dacă vedem că ceva... Am eu o cameră, că-s lângă Prut, am trecut Prutul și m-am dus.”* * *Opinii adunate la piața din municipiul Ungheni. Oamenii se uită la viitorul țării lor cu multă încredere. În această săptămână, Republica Moldova a transmis Comisiei Europene răspunsurile la cea de-a doua parte a chestionarului de aderare la Uniunea Europeană, 33 de capitole și peste 1.800 de întrebări. Acest lucru arată dorința clară a țării de a lucra strâns cu instituțiile europene în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Acum este rândul Comisiei Europene să evalueze la fel de rapid răspunsurile din partea Chișinăului și să transmită fără întârziere avizul mai departe către Consiliul European, a declarat Europei Libere eurodeputatul român Siegfried Mureșan, vicepreședintele grupului PPE din Parlamentul European.Siegfried Mureșan: „La începutul lunii mai, Parlamentul European a adoptat cel mai ambițios document privind Republica Moldova care a fost adoptat vreodată de o instituție a Uniunii Europene, o rezoluție a Parlamentului European în care cerem categoric și fără niciun pas de interpretare, o rezoluție în care cerem ca instituțiile Uniunii Europene să acorde Republicii Moldova statutul de țară candidată pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Această rezoluție a fost susținută de o majoritate foarte largă în Parlamentul European, șase din șapte grupuri politice au susținut în mod oficial, au semnat această rezoluție, doar grupul populist de extremă dreaptă, eurosceptic, antieuropean nu a susținut oficial această rezoluție, prietenii lui Vladimir Putin din Parlamentul European, euroscepticii francezi și italieni. Nici măcar acolo la vot pe părți decisive nu s-au opus cu toții, unii s-au abținut, dar știm că pe extrema dreaptă nu ne putem baza, dar în rest, cele șase, cele mai importante grupuri din Parlament au susținut această rezoluție. Există, așadar, la nivelul Parlamentului European un sprijin foarte larg pentru ca Republica Moldova să obțină statutul de țară candidată și să parcurgă etapele pentru a deveni stat membru al Uniunii Europene. Acum va trebui să lucrăm și la nivelul Executivului European, la nivelul Comisiei Europene și la nivelul Consiliului Uniunii Europene, unde sunt grupate guvernele statelor membre pentru a obține susținere suplimentară. Rezoluția adoptată de Parlamentul European este un semn foarte important și este, de asemenea, un mesaj de apreciere pentru Republica Moldova.”Europa Liberă: În spațiul public deseori s-a spus că între Republica Moldova și Ucraina ar exista o competiție în procesul de obținere a statutului de candidat la aderare și că Kievul ar merita să fie mai privilegiat în acest sens, ținând cont că iată de aproape trei luni ține piept invaziei ruse.Siegfried Mureșan: „Vedem cum cetățenii din Ucraina luptă pentru valorile europene, luptă pentru apărarea propriei țări, dar lupta pe care ei o duc este importantă pentru toată Europa. Nu putem trăi în siguranță și în stabilitate în interiorul granițelor celor 27 de țări membre ale Uniunii Europene dacă nu avem în vecinătatea noastră imediată țări care sunt stabile și sigure. Siguranța întregii Uniunii Europene depinde de siguranța Ucrainei, de siguranța Republicii Moldova, și aici Republica Moldova pentru securitatea Uniunii Europene este la fel de importantă ca Ucraina. Deci, cetățenii ucraineni merită toată aprecierea europeană și de aceea merită și tot ajutorul de care au nevoie pentru a face față asaltului forțelor armate ruse. Obiectivul Uniunii Europene este foarte clar – sprijin maxim pentru Ucraina și sancțiuni maximale pentru Rusia. Acum, în ceea ce privește impactul situației din Ucraina asupra Republicii Moldova. Pentru a deveni țară candidată la Uniunea Europeană trebuie parcurse o serie de etape, adică: s-a depus cererea de aderare, a fost un lucru foarte bun; Consiliul Uniunii Europene a cerut Comisiei Europene un prim aviz, a fost trimis chestionarul autorităților de la Chișinău, a fost trimisă foarte repede înapoi prima parte de răspunsuri și acum a fost înaintată deja și cea de-a doua parte de răspunsuri. Deci, cel mai important lucru pe care Republica Moldova îl poate face este să îndeplinească ea însăși condiționalitățile, toate formalitățile și toate etapele pentru ca pe baza propriilor merite să se califice pas cu pas mereu pentru următoarea etapă. Există, sigur, această emoție la nivel european în ceea ce privește Ucraina, dar vă asigur că Uniunea Europeană vede ceea ce atât oamenii din Republica Moldova, cât și autoritățile au făcut în ultimele luni, sprijinul mare pentru refugiații ucraineni și modul european în care Republica Moldova a acționat. De aceea, deși există această emoție legată de Ucraina care este firească și această solidaritate a întregii Europe, a oamenilor din Europa cu oamenii din Ucraina, această solidaritate este firească și este o veste bună, deși există această mare emoție, vă asigur că și realitatea din Republica Moldova este văzută la nivel european și apreciată.”Europa Liberă: Dl Mureșan, dar pe moment este limpede dacă cele trei țări doritoare să ajungă candidate la aderare la Uniunea Europeană vor fi luate la pachet sau separat?Siegfried Mureșan: „Este clar că în ultimele săptămâni Republica Moldova a făcut mult mai multe lucruri decât Georgia, diferența dintre Republica Moldova și Georgia este una foarte mare și este în favoarea Republicii Moldova. Atitudinea proeuropeană a autorităților de la Chișinău în fața refugiaților din Ucraina a adus multe puncte în plus Republicii Moldova și, în plus, Republica Moldova este condusă astăzi de un guvern proeuropean, care îmbrățișează această agendă ambițioasă de reforme. Situația este mult mai complicată în Georgia, în plus și datorită poziționării geografice Georgia nu a avut șansa să își arate solidaritatea cu refugiații ucraineni în ultima perioadă de vreme.”Europa Liberă: Dar cel puțin s-a aliniat imediat sancțiunilor economice impuse Federației Ruse.Siegfried Mureșan: „Sincer să spun, situația în Republica Moldova este favorabilă față de situația din Georgia și în multe puncte de vedere reformele viitoare de făcut în Republica Moldova sunt mai clare chiar și decât în Ucraina. Există, evident, diferențe între cele trei țări, nu trebuie niciodată un stat să fie încetinit din cauza frânelor din alt stat. Deci nu aș vrea ca Republica Moldova să fie încetinită din cauza faptului că Georgia, de pildă, este mai puțin pregătită. Ca atare, când aprecierea între țări ajută, ea trebuie făcută, dar trebuie și recunoscute meritele individuale ale țărilor și dacă un stat dorește să progreseze mai rapid, înfăptuiește reforme, este pregătit să progreseze mai rapid, atunci acel stat trebuie să poată progresa mai rapid, căci, dacă avântul de reforme este păstrat în Republica Moldova în următorii 2-3 ani, sunt convins că Republica Moldova poate parcurge viitorii pași de aderare repede și atunci, sigur, am fi dezamăgiți dacă am fi ținuți pe loc de alte țări. Desigur că aprecierea trebuie făcută, dar unde meritele permit acelui stat de a se integra mai rapid trebuie facilitat acest lucru.”Europa Liberă: Președintele francez, Emmanuel Macron, și-a anunțat inițiativa în timpul unui discurs rostit recent în Parlamentul European, unde a prezentat o concepție, o inițiativă a comunității politice europene, o anticameră pentru țările care așteaptă statutul de țară candidat.Siegfried Mureșan: „Această inițiativă a președintelui Franței este de neînțeles pentru mulți în Uniunea Europeană și atâta timp cât este neînțeleasă nici nu poate fi sprijinită. Uniunea Europeană este un proiect cu foarte multe beneficii pentru oameni, pentru statele membre și chiar pentru statele din vecinătate, este un proiect la care s-a lucrat multe decenii, un proiect care are foarte multe lucruri de oferit oamenilor în toate domeniile societății, de la libertate de mișcare la sprijin pentru fermieri, studenți, întreprinzători, apărarea valorilor europene. Nu poate exista niciun proiect echivalent, ca atare proiectul care trebuie modernizat, întărit este Uniunea Europeană și e clar că Republica Moldova și Ucraina își doresc să adere la această Uniune Europeană și noi avem obligația să facilităm aderarea lor la Uniunea Europeană, nu să reflectăm cu privire la alte relații. Nimic nu ar putea înlocui Uniunea Europeană și nimic nu ar putea înlocui statutul de țări membre ale Uniunii Europene pentru Republica Moldova și Ucraina. Aceste state își doresc acest lucru, Uniunea Europeană și liderii europeni au obligația de a facilita acest lucru. De altfel, în declarațiile președintelui Macron se află chiar o contradicție importantă, președintele Macron însuși a lansat această dezbatere cum trebuie să modernizăm Uniunea Europeană. A fost o dezbatere deschisă cu cetățeni, dezbatere în care oamenii au spus ce prerogative noi doresc să acorde Uniuni Europene pentru ca Uniunea Europeană să fie pregătită să facă față și crizelor viitoare, cum să facem Uniunea Europeană mai modernă, mai verde, mai digitală, cu prerogative noi în domeniul sănătății. Oamenii s-au implicat și sunt foarte multe idei tocmai pentru întărirea Uniunii Europene. Tocmai de aceea ideea președintelui Macron acum cu privire la o altă organizație, o altă alianță între state, o altă structură este de neînțeles și este în contradicție cu ceea ce președintele Macron a tot susținut în ultimii ani că trebuie să întărim și să modernizăm Uniunea Europeană.”Europa Liberă: Da, el zice că trebuie regândită geografia și organizarea continentului, iar pe de altă parte, am văzut și reacția liderului de la Kiev Zelenski, care spune că aceste țări vor în UE, iar UE spune că nu e gata să le primească. Eu chiar am să-l citez pe președintele ucrainean care spunea că „suntem invitați la masă, dar nu ni se oferă și scaunul”.Siegfried Mureșan: „Uniunea Europeană trebuie să învețe din greșelile trecutului. Acum este momentul să deschidă ușa pentru Republica Moldova și pentru Ucraina. Aceste state își doresc acest lucru, oamenii din aceste țări își doresc perspectiva europeană și exact asta ar și întări Uniunea Europeană, inclusiv în relația cu Federația Rusă. Federația Rusă este falită din punct de vedere militar, economic, politic și, mai ales, din punct de vedere moral. Oamenii din Republica Moldova își doresc libertate, își doresc democrație, își doresc dezvoltare, prosperitate. Asta simțim, pentru asta mi se pare că s-au exprimat și la ultimele rânduri de alegeri și toate aceste lucruri sunt sinonimul Uniunii Europene și pentru asta trebuie să lucrăm în perioada viitoare. Sunt doar aceste două modele: modelul european, care pune cetățeanul în centru, care pune valorile în centru, instituții puternice, independente, libere, legi care să se respecte, legi care să fie aceleași pentru toți și modelul Federației Ruse, care este bazat pe agresiune, pe violență, pe teamă, pe intimidare. Și pentru Republica Moldova este clar că modelul european este modelul pe care oamenii doresc să-l urmeze și atunci instituțiile europene au obligația să faciliteze acest lucru pentru cetățenii Republicii Moldova.”Europa Liberă: Dar putem vorbi despre un termen concret când ar putea Republica Moldova să obțină acest statut de țară candidat?Siegfried Mureșan: „Nimeni nu cred că poate să ofere un termen concret nici pentru oferirea statutului de țară candidat și nici pentru data la care efectiv se va adera. Ce e foarte important este că procesul a început, că munca a început și este foarte important ca etapele să nu fie întârziate, de aceea este foarte important să existe voință politică la nivel european, ca fiecare dintre aceste etape să fie parcursă cât de repede. Oricine ar încerca să vă ofere acum o dată de aderare, pur și simplu ar specula. Ce este foarte important este să parcurgem toate aceste etape, perspectiva europeană pentru Republica Moldova există, să vedem când putem acorda statutul de țară candidat și chiar și până finalizăm procesul de negocieri despre care trebuie să fim cinstiți, știm că este un proces în care mai trebuie făcute lucruri atât în Republica Moldova, cât și la nivel european, dar chiar și până finalizăm acest proces este foarte important să oferim cât mai multe beneficii concrete pentru oameni, de aceea, de pildă, eu susțin integrarea Republicii Moldova în piața internă europeană, fiindcă asta ar însemna ca Republica Moldova să poată exporta fără niciun fel de limite și fără niciun fel de bariere spre toate țările membre ale Uniunii Europene, ar însemna că ar veni în Republica Moldova mai multe investiții din Uniunea Europeană, investitorii ar avea acces mai simplu, mai repede, mai ușor în Republica Moldova, ar însemna ca și Republica Moldova să preia cele patru libertăți fundamentale europene: libertatea de mișcare a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor, a capitalurilor, adică cetățenii Republicii Moldova să poată trăi, munci, studia, lucra nelimitat în timp și neîngrădit în Uniunea Europeană și ar însemna preluarea în Republica Moldova a multor standarde europene – standarde de protecție a mediului, standarde de calitate, de protecție a consumatorilor. Pe scurt, ar însemna standarde europene de viață pentru cetățenii Republicii Moldova și chiar și în acest proces de aderare la Uniunea Europeană avem obligația să oferim Republicii Moldova cât mai mult în fiecare etapă și un lucru concret pentru oameni este includerea Republicii Moldova alături și de Ucraina în piața unică europeană cât de repede.”Europa Liberă: Dar între timp, de când s-a depus cererea oficială de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, opoziția nu obosește să spună că acesta este un PR și că această eurointegrare ar putea să dureze zeci de ani, pentru că Moldova nu e pregătită să adere la UE.Siegfried Mureșan: „Aș ignora acei oameni politici care înșiși nu au contribuit la modernizarea și reformarea Republicii Moldova. Trebuie să dăm crezare în momentul de față oamenilor politici care sunt puternici, care sunt curajoși, care vor modernizarea Republicii Moldova și care vor ca Republica Moldova să stea dreaptă în Uniunea Europeană alături de alte state, cu multe beneficii pentru oameni. Cei care s-au aflat la guvernare și nu au fost capabili să modernizeze și să reformeze Republica Moldova nu sunt cei care trebuie ascultați în perioada de față.”Europa Liberă: Credeți că mai contează și poziția Rusiei, când e vorba de aspirațiile europene ale Republicii Moldova?Siegfried Mureșan: „Cel mai important lucru este ce doresc cetățenii Republicii Moldova. Și acum, că voința cetățenilor Republicii Moldova este atât de clară, va trebui lucrat la nivel tehnic, diplomatic, politic pentru facilitatea acestui proces între Chișinău și țările membre ale Uniunii Europene cât de repede. Și acest proces este un proces în cadrul căruia vor sta la masă pe picior de egalitate Republica Moldova și Uniunea Europeană.”Europa Liberă: Dar Republica Moldova continuă să importe resurse energetice din Federația Rusă și credeți că nu ar putea să apară mai multe elemente care ar putea să le influențeze și opțiunea cetățenilor pentru că oamenii nu vor tarife mari la gaz, la energie, prețuri care cresc ca pe drojdie, vor și oamenii bunăstare?Siegfried Mureșan: „Prețurile cresc în Republica Moldova la fel ca în România, la fel ca în Uniunea Europeană din cauza invaziei nejustificate a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Prețurile la alimente, prețurile la combustibil, toate aceste prețuri au crescut din cauza războiului început de Federația Rusă. Deci, vinovată pentru aceste creșteri de prețuri este Federația Rusă și oamenii trebuie să știe acest lucru. Uniunea Europeană oferă Republicii Moldova tot sprijinul pentru a reduce dependența energetică de acele țări care sunt dispuse să amenințe și să șantajeze Republica Moldova. Vom avea, începând cu acest an, un proces comun de achiziții de energie, inclusiv de gaz la nivel european și capacități comune de stocare, proces la care Republica Moldova participă. Deci, dacă Republica Moldova va avea nevoie de gaz va primi gaz din partea țărilor membre ale Uniunii Europene, din achizițiile făcute de țări membre ale Uniunii Europene și din capacitățile de stocare la nivel european. Uniunea Europeană a învățat în acest domeniu al securității energetice din greșelile trecutului, acționează la comun pentru a-și spori independența și în toate acțiunile europene Republica Moldova va fi beneficiară. Toamna aceasta, dacă furnizorul de gaze are în vedere să reducă livrările de gaze în Republica Moldova, Uniunea Europeană va putea ajuta și este pregătită să ajute mai mult și mai repede decât a făcut-o anul trecut și chiar anul trecut Uniunea Europeană a ajutat foarte mult și putem face anul acesta mai mult și mai repede tocmai pentru că am creat acest mecanism de solidaritate între țările Uniunii Europene la care Republica Moldova este parte.”Europa Liberă: Ce beneficii oferă statutul de țară candidat?Siegfried Mureșan: „Prosperitate economică pentru oameni, stabilitate, locuri de muncă stabile și bine plătite în Republica Moldova, în toate țările membre ale Uniunii Europene, oferă modernizarea instituțiilor și punerea lor în folosul cetățeanului, modernizarea administrației, reformarea justiției, o justiție puternică, independentă, liberă, o societate în care să domnească legea, modernizarea serviciilor publice, educație, sănătate – toate aceste lucruri s-au întâmplat în țările care au devenit țări membre ale Uniunii Europene. Pe măsură ce un stat se apropie tot mai mult de aderarea la Uniunea Europeană și sprijinul financiar crește. Da, Republica Moldova deja primește sprijin financiar și chiar în rezoluția Parlamentului European de săptămâna trecută am cerut creșterea sprijinului financiar. În momentul în care un stat devine candidat, încep negocierile, există fonduri de preaderare, iar după data aderării fondurile europene puse la dispoziție vor crește și mai mult. Pe măsură ce se apropie data aderării, în mod automat fondurile puse la dispoziție cresc, la fel a fost pentru România și pentru celelalte țări care s-au alăturat Uniunii Europene, la fel va fi și pentru Republica Moldova, regulile aici sunt foarte clare.”