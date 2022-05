Sese, cerut în căsătorie de ziua lui: „Vrei să fii soțul meu?”

16:50

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Invitată în platoul Showbiz Report, Emilia Ghinescu a recunoscut că a fost înșelată în trecut și a dezvăluit ce detaliu a făcut-o să-și dea seama că partenerul ei îi este infidel. „Am și aflat, am și simțit, bineînțeles! Sunt femeie deșteaptă. Am simțit prima dată și apoi am aflat. Să știi că o femeie nu intră niciodată în alertă, dacă nu simte. Nu am nicio problemă dacă nu mă fac...