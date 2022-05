Gafă comică la golul marcat de Jefte în poarta lui CSU Craiova » Nistor, „vânat” de Marius Constantin

21:00

Laurențiu Reghecampf (46 de ani), antrenorul celor de la CSU Craiova, a negat o posibilă despărțire de olteni la finalul acestui sezon.Deși a ratat toate obiectivele în acest sezon cu Craiova, Reghecampf anunță că va rămâne în continuare la formația din Bănie, cu care mai are contract încă un sezon.Laurențiu Reghecampf: „Mai am contract un an de zile”„La noi lucrurile sunt foarte clare. Mai am contract un an de zile. ...