Cele mai bune telefoane din 2022, testate de doi fotografi profesioniști

Am făcut un comparativ de camere foto cu cele mai populare flagship-uri: Apple iPhone 13 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra și Xiaomi 12 Pro. Am vrut să văd care telefon are cea mai bună cameră foto.

