Răsturnare de situație la liderul Serie A! AC Milan, tranzacție de 1,3 miliarde de dolari

23:10

CS Universitatea Craiova a învins-o pe Farul, scor 4-1, în ultima etapă a play-off-ului Ligii 1. Gică Hagi, antrenorul dobrogenilor, a tras concluziile la finalul meciului.„Un meci în care și ei și noi am avut ocazii. Să joci în deplasare și să ai atâtea ocazii și să nu marchezi... e normal, adversarul are valoare. Adversarul e valoros. Publicul a văzut un meci frumos, din păcate noi am pierdut și am pierdut și locul 4. Ne-am dorit, am vrut , atât s-a putut. ...