EL la Sângerei: „Vrem pace, ne temem de război, de Vladimir Putin”

Rata inflației continuă să crească putând ajunge până la finele anului la 31%, a declarat recent guvernatorul Băncii Naționale; la sfârșitul lunii aprilie, rata inflației a depășit 27 la sută. Prețurile din Republica Moldova au crescut semnificativ, a mai spus Octavian Armașu, ca urmare a exploziei prețurilor la carburanți și energie pe piața mondială, dar și a prețului la alimente, fenomene accelerate de războiul declanșat de Federația Rusă în Ucraina. Care sunt îngrijorările moldovenilor și în cine au încredere? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.* * * Toate economiile se confruntă acum cu o inflație în creștere ca urmare a crizei pandemice și a războiului din Ucraina, a declarat guvernatorul BNM, Octavian Armașu, precizând că în aceste condiții banca centrală de la Chișinău trebuie să adopte o politică monetară restrictivă. Au fost deja scumpite creditele și s-au luat măsuri pentru a reduce masa monetară în circulație, măsuri salutate de conducerea Fondului Monetar Internațional, care a anunțat un sprijin financiar suplimentar pentru Republica Moldova în valoare de peste 260 de milioane de dolari. Inflația, tarifele și prețurile majorate sunt cele mai mari îngrijorări ale interlocutorilor mei cu care am discutat la Sângerei. Oamenii vorbesc cu înfrigurare despre veniturile reduse, corupție, sărăcie, dar și despre războiul declanșat de Rusia în Ucraina pe 24 februarie.– „Războiul... Așa mi-i frică, că avem în coastele noastre Transnistria asta ca un ghimpe într-un loc, mă scuzați de expresie, și dincolo, mai la sud, ceilalți. Știți, iaca, atunci în ‘92 la Nistru a fost război, dar acum chiar am băiat la Chișinău și el ține două familii la dânsul de refugiați.”Europa Liberă: Dar vă este clar de ce a izbucnit acest război între Rusia și Ucraina?– „Eu socot că rușii îs vinovați. Așa noaptea ne-am speriat, că se auzeau bubuituri și aici la noi, cred că de la Soroca, nu din altă parte, de aici, de la Vinița, se auzea. Ei, cum așa să omoare oamenii?! De-amu mie nu mi-i frică, că eu mâine-poimâine mă duc, dar de copii și de nepoți, și de strănepoți mi-i frică, să știți.”Europa Liberă: Dar viitorul Republicii Moldova depinde și de cine va ieși învingător în acest război ruso-ucrainean?– „Sincer vă spun că scăparea noastră-i numai unirea cu România.”Europa Liberă: Cel mai mult ce vă îngrijorează este războiul. După război, ce alte probleme mai apar care provoacă dureri de cap?– „Vedeți că din cauza războiului s-au mărit prețurile și la combustibil, și la energia electrică, și la pâine, și nu numai la noi. Iaca, eu fac legătură cu fetele în Portugalia, în Spania sun, în Italia la fel, așa că eu nu pot să mă supăr pe nimeni, a fost și mai greu, nu avem ce face. Uite e primăvară, uite ce cer frumos avem și înflorit și vrei să fie pace și copilașii iștia să fugă, că pâinea cea pe care ne-o dă Dumnezeu așa, mai punem ceva pe dânsa, da’ nu mori de foame. Eu îs pe timpul războiului născută și în foame și știu multe lucruri, da’ nu poți să schimbi la noi, amu tineretul toți îs în telefoane și nu-i interesează absolut nimic. Chiar un vecin acolo și-a făcut cetățenie românească și el, și copiii, ca să primească din România, da’ s-a dus să voteze pentru Dodon. Apoi cum?! Iaca, sincer, sunteți o femeie străină..., eu nu-i înțeleg pe oamenii iștia.” Europa Liberă: Dacă duminica viitoare ar fi alegeri, ați merge la vot?– „Da! Dar de ce să nu merg? (Râde.)”Europa Liberă: E greu să știți cui să-i dați votul?– „Parcă totuși vrem pentru democrație, pentru Europa, pentru că asta-i scăparea noastră.”Europa Liberă: Dar relația cu Rusia cum ar trebui să se dezvolte?– „Las’ să fie bine, că noi luăm de acolo gaz. Da, ne șantajează, dar de unde să-l luăm din altă parte? Iaca, era vorba pe la Marea Caspică de la turci să vină încoace, românii zic că ei au gazul lor, dar eu vă spun: România îi țară bogată, dar noi ce avem? Nici mare, nici munți, nici nimic. Iaca, mă uitam la secția asta de pașapoarte, sute de oameni, tineret de aista se duce.”Europa Liberă: Și acest exod va continua, rămâne o Moldovă depopulată și atunci tot mai mulți își pun întrebarea: ce viitor are acest stat?– „Și așa-i depopulată, multe sate au rămas fără locuitori. Știți, eu am umblat cu agitația, cu alegerile și știu câtă populație era și câți s-au dus, și câți copii s-au născut, și câți au murit. Au murit 12 și s-au născut 4 copii în timp de 4 ani, apoi unde mergem?”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?– „Dar eu ce să-l văd? Aiști tineri trebuie să-l vadă. Și-i păcat de pământul ista, că-i așa bogat și am putea face ceva.” Valentina Ursu, Europa Liberă... – „Mi-a plăcut Europa Liberă. În emisiunea de la Ungheni Dvs. ați luat interviu de la mai multe persoane și mi-a plăcut. Erau acolo oameni, se vede că-s aproape de Prut și altfel privesc lucrurile.”Europa Liberă: Am venit în vizită la Sângerei și discutăm cu cetățenii despre îngrijorările cele mai mari pe care le au în aceste timpuri. Ce vă îngrijorează cel mai mult?– „Dar ce ne îngrijorează? Situația din țară, sigur că, instabilitatea. Activez într-o firmă de construcție, unde totuși nu-i stabilitate, materialele foarte des se scumpesc și nu numai asta, în genere, copiii tare îs stresați și la școală nepoțeii când îi petrecem. Nu e bine, nu e bine deloc.”Europa Liberă: De ce a apărut acest stres?– „Și războiul, și instabilitatea, toate împreună s-au luat și ar trebui să fie diferite întâlniri cu cetățenii de a se lămuri din partea guvernului, din partea departamentelor care se ocupă cu educația, deoarece suntem într-o stare foarte dificilă și cred eu că Dumnezeu ne-a da totuși pe viitor pace pe pământ și va fi totul bine.”Europa Liberă: Dar vă este clar de ce a izbucnit acest război ruso-ucrainean?– „Tot timpul a fost agresor statul rus și sigur că invidia pe statul vecin că el prosperă mai bine ca ei și, iată, s-a început. Totuși, eu socot că la nivel de țară un președinte ar trebui o dată, de două ori să aibă mandat.”Europa Liberă: De cine depinde pacea?– „Pacea depinde de toți.Europa Liberă: Dar viitorul Republicii Moldova de cine depinde? – „Viitorul Republicii Moldova eu greu îl văd, greu foarte îl văd, oamenii nu-s informați, propaganda încă predomină. Chiar și la noi aici, în Sângerei, e o propagandă nebună. Hai odată s-o oprim printr-o lege oarecare, fiindcă e imposibil să trăiești în minciună atâția ani de zile, de-amu ne-am săturat.” Europa Liberă: E greu pentru cetățean să facă diferență unde-i adevăr, unde-i minciună și, mai ales, să aleagă grâul de neghină?– „Eu socot că el numai atunci o să înțeleagă când o să fie informat; care vor să se informeze, se informează, dar sunt mulți care nu au posibilități, ei muncesc mult și primesc informația asta care-i minciună și ei cred că așa trebuie să fie.”Europa Liberă: Se discută mult în societate, încă de la proclamarea independenței, încotro Moldova – mai aproape de Est, mai aproape de Vest? Această geopolitică astăzi mai este actuală?– „Eu cred că calea ni-i în Europa, fiindcă nici nu-mi închipui altfel, îmi închipui că asta ar fi un prăpăd, dacă n-ar fi aderarea la Uniunea Europeană sau Unirea chiar cu România.”Europa Liberă: Dar lumea înțelege care sunt avantajele de pe urma apropierii de Est sau de Vest?– „Unii nu prea înțeleg, de atâta și zic că trebuie informare. Știți, tare mă miră faptul, eu lucrez de 40 de ani cu bărbatul în construcții, acum avem firma noastră și avem acces la diferite tendere în care europenii ne finanțează, mai ales România, foarte multe școli, foarte multe grădinițe. Și când te întâlnești cu un domn care nu are idee și zice: „Ce ne trebuie nouă România asta? Dar ce ne face nouă România asta?” Și când le spun: „Uitați-vă, asta, asta...”, ei șed și se uită, ei nu sunt informați. Nu știu, nu se lucrează.”Europa Liberă: Dar relația cu Federația Rusă cum ar trebui să și-o construiască Republica Moldova? – „Cum pe toate țările le ține sub ciubotă, așa ei vor, cum a fost și înainte. Cum ne-au povestit părinții ce a fost cu colectivizarea, cu deportările. De-amu unde se mai poate? Multă lume nu-i informată de lucrul acesta.” Europa Liberă: Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, ați merge să votați?– „Da, desigur! Eu tot timpul am fost și am votat.”Europa Liberă: Și e greu să știi cui să-i dai votul?– „Eu tot timpul am analizat și tot timpul am votat dreapta. Sigur că acum, ultima oară, am votat-o pe Maia Sandu, deoarece pe dânsa o văd mai trează la cap și-l văd încă și pe dl Gligor.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult?– „Îmi doresc copiii și nepoțeii mei să trăiască în pace. Sănătate!”Valentina Ursu, Europa Liberă...– „Valentina Ursu, te ascult întotdeauna în toate raioanele cum grăiești. Îmi pare bine!”Europa Liberă: Astăzi am venit în vizită la Sângerei și întrebăm cetățenii care sunt cele mai mari îngrijorări cu care trăiesc ei astăzi.– „Ne îngrijorăm și noi ca toată lumea, mai mult de lumină, de gaz și de prețuri și ne îngrijorăm tare și de ceea ce se petrece în Transnistria. Ne doare inima, că sunt și la noi mulți copilași, aici avem 450 de refugiați, la un lagăr aici, se cheamă Komsomoliskoie ozero.”Europa Liberă: Vă este clar de ce a izbucnit acest război dintre Rusia și Ucraina?– „N-au avut o înțelegere oarecare.” Europa Liberă: Dar de la ce nu s-au înțeles?– „Dl Zelenski a vrut în Europa, dar Putin a vrut să-l ia el, să-l ocupe și de acolo undeva au avut o neînțelegere, dar chiar așa de tare să-i bată, atâta distrugere cât vedem la televizor... Vă spun sincer, când deschid televizorul, întâi și-ntâi văd acestea și îmi vine a plânge.”Europa Liberă: Credeți că va fi ușor să se oprească această vărsare de sânge?– „Foarte greu! Eu îl văd că se luptă și se luptă multă lume.”Europa Liberă: Cine? – „Zelenski. Și ne gândim, chiar s-o ia de la început, nu mai face ceea ce au făcut, cum a fost până acum.”Europa Liberă: Dar de cine depinde pacea?– „Pacea depinde tot de dânșii. Poporul nu-i vinovat, poporul suferă nevinovat.”Europa Liberă: Viitorul Republicii Moldova depinde de cine va câștiga acest război?– „Da, eu mă gândesc că depinde, depinde tot și trebuie să ne aplecăm.”Europa Liberă: Și dacă câștigă Rusia, ce viitor are Republica Moldova?– „Dar nu mai are viitor. Noi am fost și cu rușii, am fost, dar tot sperăm la o apropiere europeană, dar să se liniștească toate spiritele astea, că vedeți că numai un cuvânt ceva și el așa-i de agresiv cu toată lumea.”Europa Liberă: Relația Republicii Moldova cu Federația Rusă cum ar trebui să se dezvolte?– „E de dorit să aibă colaborare bună, că am avea și gaz mai ieftin, am avea și lumină mai ieftină, să ne umilim. Las’ să ne umilim, dar să fim sănătoși.” Europa Liberă: Dar se zice că capul plecat sabia nu-l taie, dar și soarele nu-l vede?– „Da, sabia nu-l taie... Iaca asta-i, că tot ne șantajează și ne pune bețe în roate.”Europa Liberă: Dacă duminică ar avea loc alegeri, ați merge să votați?– „Am merge, dar nici nu știu de-amu pe cine să votăm. Am votat-o pe Maia Sandu și am crezut, dar ea singură nu poate face nimic, câte bețe are în roate. Și pe cine să votăm? O rugăm ca să fie demnă și cuvintele pe care le-a dat către popor să le împlinească cu sinceritate. Întotdeauna o ascult când vorbește la televizor și văd că vorbește din toată inima și ar vrea, ar vrea, dar..., este acolo un „dar”. Nu știm, pentru că nu știm planurile lor pe viitor, ce o să mai fie. Și ea e bravo că nu cedează și am dori ca să nu cedeze și să mergem înainte așa cum o fi, să fie bine.”Europa Liberă: Cu cine?– „Cu dânsa, cu Maia Sandu, până la sfârșit să vedem, să scoatem lucrul la capăt, că începutul trebuie să-l ducem până la sfârșit.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Pace și sănătate, în primul rând. Să se ducă și boala asta și să nu mai vină pe la noi, că spun că mai vine alta și noi ne îngrijorăm. Chiar rugăm parlamentul să aibă grijă de popor, pentru că noi îi susținem.”Valentina Ursu, Europa Liberă...– „Eu totdeauna ascult Europa Liberă și-s patriot al emisiunii voastre.”Europa Liberă: Am venit în vizită aici, la Sângerei, și întrebăm cetățenii care le sunt cele mai mari îngrijorări.– „Vrem pace, ne temem de război, de Vladimir Putin, suntem îngrijorați tare încă. Am fost la fete în Italia și nu-mi dădeau drumul acasă: „Tată, unde te duci, că acolo-i război, dar mata te duci?”. Dar noi vrem acasă, la pământul nostru.”Europa Liberă: Dar vă este clar de ce a izbucnit acest război ruso-ucrainean?– „Putin, Putin tot îi vinovat aici. Vrea să facă țara Uniunea Sovietică din nou.”Europa Liberă: Și e cu putință acest lucru?– „Se opun frații ucraineni, dar noi cu ce să ne apărăm? N-avem cu ce, măcar că în ‘92 am luptat împotriva lor, dar ce o să facem noi? Noi suntem o țară mică, doar de nu știu cum să ne apărăm, dar n-avem cu ce ne apăra noi.”Europa Liberă: Acest statut de neutralitate a avantajat Republica Moldova?– „Poate dintr-o parte și ne-a avantajat, dar nu știm mintea lui Putin ce-o are.”Europa Liberă: E mare prețul păcii azi?– „E mare-mare prețul.”Europa Liberă: Dar cine poate asigura pacea, iată, în această regiune unde-i situată și Republica Moldova?– „Cine? Poate să ne susțină Uniunea Europeană? Dar nu-mi închipui de mintea lui Putin, dacă va vrea să ne ocupe, ne ocupă într-o oră-două.”Europa Liberă: Viitorul Republicii Moldova depinde de cine va câștiga acest război?– „Dacă câștigă rușii, nu prea dorință. Vrem în Uniunea Europeană, ca toată lumea civilizată.”Europa Liberă: Dar aici, la Sângerei, părerile sunt împărțite?– „Da, iaca, eu îs patriot al țării mele, soția mea-i ucraineancă și, iaca, ține cu rușii, n-o pot convinge și gata, măcar că-i ucraineancă. Nu că Putin și Putin... Putin, iaca, le-a băgat în cap politica lor și gata. Cât mă strădui, îi lămuresc și asta, și asta, și asta, dar îi greu.”Europa Liberă: Și cum vedeți viitorul Moldovei, iată, peste 5, peste 10 ani?– „Poate o să ne primească Uniunea Europeană, dacă nu ne-a ocupa Putin, și să vină copiii...”Europa Liberă: Între timp, Moldova a depus această cerere de aderare la Uniunea Europeană...– „Da, știm, așteptăm luna iunie, poate ceva să decidă, măcar candidat și vom mai vedea.”Europa Liberă: Credeți că va fi o cale ușoară?– „Eu cred că o să fie cale ușoară, de ce nu? Toată lumea...”Europa Liberă: Trebuie făcute reforme, trebuie suflecate mânicile...– „Ne-om strădui. Dar cu cine, că am rămas numai bătrânii aici? Suntem 4 frați în familie și 4 soția are și toți copiii îs după graniță, 27 de copii, numai noi, bătrânii, am rămas.” Europa Liberă: Și eu vă întreb: cine o să facă reforme?– „Au să vină copiii înapoi, rămâne casa aici, pământurile noastre, poate s-or întoarce.”Europa Liberă: Dar ce reforme credeți Dvs. că trebuie făcute în primul rând?– „În primul rând trebuie justiția să fie corectă, trebuie oameni cinstiți la putere puși și de găsit miliardul cela, de când îl căutăm și nu-l mai găsim.”Europa Liberă: Dacă duminică ar avea loc alegeri, ați merge să votați?– „Numaidecât! Eu, în primul rând, pentru partidul lui Maia Sandu. Eu o susțin tare mult și am fost patriot al țării mele toată viața, am fost și în ‘92 la Nistru, dar o parte, iaca, îl susțin pe Dodon și pe alții, măcar că ei ne-au furat. Ei au susținere din partea poporului care-i înapoiat de politica rusească, de televiziunea rusească și nu-i pot convinge, oricât mă strădui, și în familia mea, d-apoi în țară?”Europa Liberă: Se observă această dezbinare a societății. Credeți că o coagulare, o solidaritate a cetățenilor poate să apară?– „Poate! Trebuie oleacă reformele de făcut, de schimbat, să vadă și soția mea, și cumnatele, și alții că Maia Sandu a fost dreaptă. Cât le lămuresc și le lămuresc, dacă nu ai cui, zic că „Putin a fost pe vremea sovietică bun”. Ce bun, ce ne-a adus?... Eu am fost în Europa acum, ce curățenie și ce frumusețe e acolo, nu se încuie casele, fata lasă casa descuiată, dar la noi te temi să dormi noaptea, să nu vină să te fure, încui porțile și ușa. Cred că totul va fi bine, numai să nu ne ocupe rușii.”Europa Liberă: Dar de cine depinde binele acesta?– „De împăratul Rusiei, dacă va vrea să ne ocupe, dar poate frații ucraineni ne vor susține și nu ne va ocupa, dar trebuie și guvernul, și parlamentul să lămurească oamenilor că totul va fi bine și credem că va fi bine.”Valentina Ursu, Europa Liberă, suntem în vizită aici, la Sângerei, și discutăm cu localnicii despre îngrijorările cele mai mari. Care sunt cele mai mari îngrijorări ale cetățenilor, de ce le este cel mai mult frică oamenilor azi?– „Li-i frică, căci mor de foame, noi suntem prăpădiți...”Europa Liberă: Dacă Dvs. ați fi la putere, ce ați face?– „Eeei, aș căuta oameni în vârstă care știu gospodăria a o ține și să caute de norod.”Europa Liberă: Dacă duminică ar avea loc alegeri, ați merge să votați?– „Eu mă duc și votez socialiștii și pe Șor...”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Acuma eu îmi doresc multă sănătate și să se schimbe conducerea asta a noastră, să caute de norodul nostru. Țara noastră nu trebuie vândută, dar trebuie păstrată, norodul nostru tare muncește, iaca, nouă ce ne trebuie.”Europa Liberă: Dar viitorul Republicii Moldova depinde și de cine va ieși învingător în războiul dintre Rusia și Ucraina?– „Depinde de conducere. Doamne ferește, Doamne ferește, eu trag nădejde că o să fie schimbări, că guvernul ista nu cred eu că are s-o ducă până la sfârșit aiștia 4 ani, ei nu se sfătuiesc cu norodul, fac ce doresc ei între dânșii.”Europa Liberă: Dar până acum, 30 de ani a fost bine în Moldova?– „Păi a fost mai binișor, nu chiar așa ca acum. Iaca, tot parlamentul ista 60%, de-amu lumea este care știu, care dintr-înșii îs milionari, deputații iștia îs milionari. Ei nu tot așa au muncit ca și noi, noi nu tot așa am muncit ca și dânșii? Eu cred că au să fie schimbări în țara asta, au să fie, că de-amu nu-i încotro, trebuie să-i scoatem.”– „D-apoi ce vrei mata într-o zi să-ți facă? Nu-s de vină ei.”– „Au un an și jumătate...”– „Dar aceia în 8 ani ce au făcut? Acei care în 8 ani te-au furat din cap până în picioare?”– „Au furat, dar și nouă ne-au dat...”– „Ian ascultă mata, ascultă-mă atent. Unde-i ajutorul cel care l-au dat socialiștii, 1.000 de lei la Paște? Gazul era 4,50 lei, dar acum au luat...”– „Dar mata când erai tânăr cum erai, ce vrei amu să fie? Nu mai este, nu ești drept.”– „Ascultă mata ce vrem. Țara-i dusă de râpă și dumneata ai votat-o și amu-ți pare rău, că te stupește lumea între ochi.”– „Mie nu-mi pare rău deloc! Îmi pare rău de așa oameni care nu înțeleg că trăim în țara asta în care nu-i nicio unire.”Haideți să vă întreb și pe Dvs., Valentina Ursu, Europa Liberă...– „Cu plăcere vă ascult.”Europa Liberă: Am ajuns în vizită aici, la Sângerei, și întrebăm cetățenii care sunt cele mai mari îngrijorări.– „Oh! De la mintea moldoveanului, nu-i înțelepciune, nu-i unire, le-a vârât în cap, că i-a amăgit cu un ceas, cu un macaron și tot așa o țin. Iată vrem pensii. De unde pensii, dacă ne-au furat și tot ne fură și amu în 2 ani vor să facă ceea ce au furat în 30 de ani? Dodon l-a făcut pe frate-său miliardar pe la Rusia...”Europa Liberă: Dacă duminică ar fi alegeri, ați merge să votați? – „Da! Eu tot timpul am mers și am să merg, și am să aleg așa, după intuiția mea.”Europa Liberă: Dar e ușor să știi cui să-i dai votul?– „Nu-i ușor! Nu-i ușor, fiindcă-i manipulare mare azi și amăgeli, dar totuși...”Europa Liberă: Iată în acești 30 de ani a fost diferență când la putere au venit partidele de dreapta sau cele de stânga să guverneze, există o diferență?– „La noi îi drept că este boala moldoveanului, cum ajung la putere, cum se îmbolnăvesc de a manipula. Iacă-tă vă spun drept.” Europa Liberă: Astăzi cine vă insuflă cea mai mare încredere?– „De-amu nu știu azi cine ne mai insuflă încredere, Dumnezeu de sus. (Râde.)”Europa Liberă: În rest, din politicieni nimeni?– „Îi greu, îi foarte greu în ziua de azi să te orientezi. Doamna Sandu, ea luptă, eu socot că ea îi pe calea dreaptă. Dar ce poate ea să facă? Eu m-am dus cu pieptul deschis, că ei nu m-au furat. Eu asta știu, că nu m-au furat.”Europa Liberă: Dar cum vedeți viitorul Republicii Moldova și de cine depinde? Depinde de acest război și de cine va ieși învingător în acest război?– „N-o să mai fie învingător în război...”Europa Liberă: Dacă câștigă Rusia sau dacă câștigă Ucraina e același viitor pentru Moldova?– „Îi diferit. Dacă câștigă Rusia, noi de sub călcâi n-o să mai ieșim și nici n-am ieșit, dar Ucraina, cum n-ar fi, merge înspre Europa, așa și ar trebui, așa și trebuie să mergem înspre Europa și nădejdea-i tot acolo, cu ochii înspre Europa ne uităm.”Europa Liberă: Ce vă doriți cel mai mult acum?– „Sănătate, pace în lume, în casă, în suflet la toată lumea și înțelepciune.”Europa Liberă: Dar de cine depinde pacea în această regiune unde e situată și Republica Moldova?– „D-apoi e greu la noi, că șade în Pridnestrovia Armata a 14-a a Rusiei. Dar ce e de vorbit? Rusia imperială a fost și ea vrea încă să fie, dar nu-i, de-amu o să fie cât o să ne rabde Dumnezeu. Nu știu, ne uităm, eu mă uit de-amu și înspre România, alții zic că nu. Dar de ce nu, dacă acolo am fost și suntem un sânge și las’ să fie unirea, că acolo mai este oleacă de putere.”Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am ajuns în vizită aici, la Sângerei, și întrebăm localnicii - ce temeri au, ce îngrijorări, ce bătăi de cap și de unde vin ele?– „Bătăile de cap în primul rând îs cu războiul care s-a pornit în Ucraina și Moldova îi afectată. Totodată, oligarhii încă stau după hotare, la locuri calde și se scaldă în bunătăți acolo, dar în Moldova duc lipsuri pensionarii și chiar salariile îs mici. Mulțumim parlamentului care este că a început să facă poreadkă (ordine) și credem că o să aducă la îndeplinire ceea ce au făgăduit. Așa parlament noi n-am avut și bravo Maia Sandu. Maia Sandu îi bravo, că a început împreună cu parlamentul oligarhii să-i scoată la iveală și trebuie confiscată bogăția și de pus în haznaua statului ca să fie pentru popor. Asta-i dorința noastră.”Europa Liberă: Dar iată de 3 luni aproape are loc acest război între Rusia și Ucraina. Dvs. vă este clar de ce s-a declanșat această confruntare armată?– „Vinovată este Rusia, ei tot timpul s-au socotit că-s cineva și-s mai sus decât alții, starșii brat (fratele mai mare). S-a terminat cu starșii brat, noi toți suntem egali și trebuie fiecare să trăiască în țara lui în pace, să ne stimăm și să ne ajutăm, dar nu să-i asuprim pe cei mai slabi.”Europa Liberă: Ușor se va opri această vărsare de sânge, în opinia Dvs.?– „Vărsarea de sânge încă o să se prelungească, fiindcă rușii nu se dau și ucrainenii au dreptate că-și apără pământul lor, dar le ajută; Putin niciodată nu s-a gândit că au să fie atâtea ajutoare din Europa și din America. Ei au crezut că în câteva zile au să fie stăpâni pe pământul cela, că am auzit, a spus cineva de acolo, că „noi o să distrugem totul aici și aici o să fie Rusia, n-o să mai fie Ucraina”. Ucraina a existat și va exista, o să învingă și credem că o să fie totul bine și oamenii se vor întoarce la casele lor, cum noi iubim fiecare casa noastră.”Europa Liberă: Dvs. credeți că viitorul Republicii Moldova depinde de cine va ieși învingător în acest război?– „Noi tragem nădejde că totul o să bine, noi suntem neutri și noi susținem vecinii noștri ucraineni, și-mi pare rău că s-a pornit împotriva lor așa ceva. Noi nu susținem Rusia și criminalii, sadiștii care au făcut în Bucea și în Irpin mari crime, au violat fete tinere, au omorât oameni și i-au dat prin gropi, au furat frigidere, microvolnovci (cuptoare cu microunde) și le-au dus în Rusia. Ei trăiesc acolo, în Rusia ceea vai de capul lor, dar banii îi dau pe armament și trăiesc mafioții lui Putin.”Europa Liberă: Dar acest statut de neutralitate a fost de folos Republicii Moldova, este de folos Republicii Moldova?– „Da, este de folos, fiindcă noi nu trebuie să ne amestecăm unde nu trebuie, noi ajutăm refugiații și facem tot posibilul să fie pace între noi și Ucraina, și Rusia și vrem ca pacea să domine și parlamentul ce a început să ducă până la capăt.”Europa Liberă: Cine poate instaura pacea în regiunea asta unde e situată și Republica Moldova, de cine depinde în primul rând? – „Regiunea Mării Negre, toată Europa îi împotriva Rusiei și tot Blocul NATO și eu socot că cu ajutorul lor ucrainenii au să învingă și o să fie pace, Ucraina o să fie cum a fost și rușii au să plătească tot ce au distrus acolo. Noi știm istoria, noi știm cât a ocupat Rusia – și Osetia, și în Ucraina Crimeea și Donbasul, și Kirovogradul, și o bucată din Finlanda, și o bucată de Kitai (China), și Japonia, Kurilele. Aceștia-s ocupanți și Transnistria, teritoriu al Republicii Moldova îi ocupat de 30 de ani, dar oamenii trebuie să fie liberi, să aleagă în ce parte vor, să nu vină cineva să-i ocupe și le spună că „voi sunteți cu noi, Moldova vă înjosește”. Noi nu înjosim pe nimeni, îi iubim pe toți oamenii, pe toate națiile, moldoveni sau ruși, noi toți suntem creați de Dumnezeu și dorim să fie pace între popoare, înțelegere între oameni și bine pe pământ.”* * *Păreri adunate la Sângerei. Republica Moldova merge în direcție greșită, se sugerează în mai toate sondajele de opinie, cetățenii spunând că sunt nemulțumiți de faptul că nu au un trai decent. Europa Liberă l-a întrebat pe sociologul Petru Negură, cercetător la Institutul de Studii Est și Sud-Est Europene din Regensburg, Germania, ce au în vedere moldovenii atunci când aproape jumătate dintre ei consideră că țara lor se îndreaptă în direcție greșită. Petru Negură: „Probabil că trebuie să punem aceste date în contextul așteptărilor pozitive extraordinare care au fost cumva asociate cu alegerea masivă a forțelor democratice, a Partidului Acțiune și Solidaritate și a președintei Maia Sandu. Toată lumea și-a pus foarte multe speranțe, inclusiv un electorat care nu era neapărat cel care în mod tradițional votează, hai să spun, centru-dreapta. Deci, convențional vorbind, în contextul moldovenesc dezamăgirile erau iminente, erau așteptate, fiindcă nu putea să se descurce o guvernare într-o perioadă atât de critică, dominată de crize de tot felul și acum avem crize multiple - de ordin economic, de ordin energetic, COVID-ul nu a trecut și acum încă și acest război din Ucraina, care a dat toate una peste alta. Este evident că dificultăți sunt multe și se țin lanț, de asta dezamăgirile sunt mari și mă așteptam la mai multă înțelegere, ținând cont de acest context. Eu cred că există totuși multă lume între acești respondenți care nu au retras acest credit de încredere pe care l-au acordat guvernării și eu încă mai sper că această guvernare va menține credibilitatea pe care și-a cucerit-o pe bună dreptate. Și dacă guvernarea merge pe o cale greșită sau corectă, aici sunt două aspecte pe care ar trebui să le luăm în considerare în felul în care respondenții răspund în aceste sondaje. Unul este o evaluare cât de cât obiectivă și altul este cumva la supărare, la nemulțumire, și în raport cu aceste așteptări uneori răspunsurile sunt foarte negative. De exemplu, merge într-o direcție greșită. Și aici trebuie să luăm și acest aspect de un răspuns la furie, un răspuns la supărare și bănuim că rezultatele, de exemplu, unor alegeri ar fi puțin diferite decât cele din sondaje tocmai din motivul că atunci când mergi la alegeri există și partea asta de supărare, de vot contestatar, de vot protestatar, dar există și un vot rațional pe care oamenii îl aleg cu bună știință și în mod rațional.”Europa Liberă: Dar cei intervievați iau în calcul și geopolitica, o apropiere mai mare de Est sau de Vest? Influențează răspunsul lor când îl dau în cadrul acestor chestionări?Petru Negură: „Nu neapărat, pentru că dacă ne uităm pe preferințele de politică externă, atunci vedem că susținerea pentru apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană este mare în continuare și ea a crescut în sondaje de la începutul războiului, din februarie până acum. E o dovadă că, probabil, există și această latură, dar ea nu este determinantă, mai degrabă este percepția față de calitatea guvernării în direcția pe care și-o doresc respondenții, și anume combaterea sărăciei, prețurile la alimente, prețurile pentru energie, salariile, pensiile, deci aceștia sunt factorii cei mai determinanți în momentul în care respondenții evaluează calitatea guvernării și, da, din câte vedem, astea sunt preocupările cele mai mari ale moldovenilor, cele legate de precaritate, de sărăcie.”Europa Liberă: Lăsați să se înțeleagă că această direcție greșită se referă mai curând la situația economică destul de dificilă, la tăvălugul scumpirilor care pe mulți i-au luat chiar prin surprindere, ținând cont de mărimea pensiei, de mărimea salariilor, dar ei se informează conștient de unde se trag aceste scumpiri?Petru Negură: „Da, există și partea asta, respondenții sunt cumva nerăbdători, ei vor acum totul și evident că nu sunt foarte atenți la nuanțe, mai ales în ceea ce ține de contexte macro, de contexte mari, cum este pandemia COVID, cum este războiul din regiune.”Europa Liberă: Spuneți că o îngrijorare ar fi și războiul ruso-ucrainean care în câteva zile ajunge la trei luni de când Rusia a declanșat această invazie în Ucraina, dar frica de război nu se regăsește printre primele îngrijorări în rândul cetățenilor Republicii Moldova, e undeva mai sus, încolo.Petru Negură: „Da, e adevărat. Dacă ne uităm la un sondaj care a fost făcut în aprilie de către IMAS, vedem că războiul este chiar undeva pe locul 5-6, mult în urma problemelor socio-economice și celor legate în special de prețuri, de sărăcie, de salarii ș.a.m.d. Deci, problema percepută a războiului este undeva la 4-5%, dacă nu mă înșală memoria.”Europa Liberă: Și care este explicația Dvs. ca și sociolog? Țara oricum este afectată de acest război și autoritățile spun că e prima țară care e cel mai greu afectată de consecințele acestui război ruso-ucrainean.Petru Negură: „De consecințele directe și indirecte, pentru că una din consecințele directe sunt refugiații și deja este un motiv suficient ca oamenii să ia mai în serios ceea ce se petrece în țara vecină, în Ucraina, dar problemele cu care oamenii se confruntă nemijlocit zi de zi sunt cele socio-economice. Oricât ne poate scandaliza acest lucru, oamenii sunt relativ egoiști în sensul că le pasă cel mai mult de problemele cu care se confruntă ei, nu vecinii. Lucrul acesta nu este bun, dar asta e realitatea și doar în momentul în care acest război se poate repercuta, se poate extinde și în Moldova, în acel moment respondenții sunt deja îngrijorați. Dacă ne uităm pe sondajul comandat de WatchDoc și IPIS care sunt cele mai importante lucruri care îi îngrijorează cel mai mult, un război în zonă probabil că este cea mai mare grijă, este aproape 60%, după asta vin prețurile și toate celelalte care sunt problemele obișnuite pentru moldoveni. Din momentul în care a apărut riscul iminent de extindere a conflictului asupra Republicii Moldova, și anume în Transnistria, din acel moment au crescut și îngrijorările legate de acest război. Deci, paradoxal, eu mă așteptam la un sentiment de insecuritate mai mare și până în aprilie, deja din momentul în care s-a declanșat războiul și totuși pentru moldoveni, pentru cei mai mulți războiul a continuat să fie un lucru relativ abstract sau pentru o parte mare a respondenților și a devenit mai concret, mai palpabil în momentul în care exploziile au început să se audă de la Chișinău.”Europa Liberă: Dar ce ar însemna o direcție bună? Dacă aproape o jumătate dintre cetățeni consideră că Moldova se mișcă într-o direcție greșită, ce ar însemna o direcție bună?Petru Negură: „Oamenii sunt buni de evaluat, dar nu sunt buni de guvernat. De obicei când se fac interviuri de astea calitative cum le faceți Dvs. și le ascultăm în fiecare sâmbătă, oamenii încep să spună că vrem locuri de muncă, vrem astea, dar formula cum se poate ajunge acolo este mai complicată și de aicea ei lasă cumva în grija guvernării.”Europa Liberă: Păi, formula tocmai trebuie s-o identifice cei care și-au dorit puterea și au ajuns la guvernare, nu?Petru Negură: „Da, e logic, dar dacă ne uităm pe grijile respondenților, atunci corupția este undeva pe locul al zecelea, pe când în cazul guvernării corupția este una dintre problemele pe care și le-a pus printre primele în agenda de guvernare. Deci, prioritățile sunt văzute diferit de către respondenți și de către guvernare și probabil că dacă i-am întreba ce ar trebui să facă guvernarea, răspunsul ar fi: să scadă prețurile, să crească salariile, să fie mai multe locuri de muncă, dar cum să se facă acest lucru, răspunsul rămâne în cutia neagră închis. Oamenii nu prea știu ce să răspundă, bănuiesc, dar probabil că totuși anumite elemente structurale, de exemplu, cum este corupția, nu este văzută, din păcate, probabil, pentru că asta e sugerată și pentru guvernare ca una din problemele cele mai mari de către respondenți.”Europa Liberă: Încrederea în politicieni. Datele acestor sondaje arată că șefa statului, Maia Sandu, este politicianul în care au cea mai mare încredere cetățenii, după care fostul președinte Igor Dodon și alți politicieni, iar dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, în legislativ ar accede cam aceleași partide.Petru Negură: „Dacă ne uităm pe ultimele sondaje, popularitatea guvernării, deci a Partidului Acțiune și Solidaritate și a Maiei Sandu este cumva în descreștere și totuși aici sunt niște nuanțe. De exemplu, am observat că există anumite segmente în care popularitatea Maiei Sandu a crescut după începerea războiului din Ucraina, modul în care ea gestionează evenimentele, și multă lume îi dă dreptate în felul în care gestionează, administrează statul în acest context dificil și, în același timp, cum spuneam, oamenii mai răspund la supărare și au tendința să-i dea o notă proastă actualei guvernări uneori exagerând sau preamărind meritele unor partide de opoziție, inclusiv ale fostelor guvernări.”Europa Liberă: O viață decentă ar trebui să aibă și ea o definiție clară, pentru că, să admitem, dacă pensia e 2.000 astăzi și va fi mâine de 4.000, asta nu înseamnă că toată lumea va fi mulțumită și va zice că are încredere. Petru Negură: „Da. Pentru mine mai este o dimensiune a unui trai decent, este speranța într-o viață mai bună, pentru că acuma poate noi nu stăm foarte bine, dar există anumite tendințe pe care noi le apreciem ca drept pozitive. De exemplu, că se fac anumite lucruri pe segmentul corupției, pe segmentul socio-economic, pe politica externă și ar trebui să se meargă și pe această direcție și, chiar dacă este foarte greu acum să guvernezi într-un context de criză pe mai multe dimensiuni, dar ar trebui cumva să se dea oamenilor această speranță, să se mai vadă lumina la capătul tunelului pentru ca ei să aibă o percepție a calității vieții mai ridicată decât o fac în mod obișnuit. Deci, în momentul în care oamenii ar avea o așteptare pozitivă despre ce-i așteaptă la capătul tunelului, atunci cred că ar trăi mai ușor aceste momente.”Europa Liberă: Bine, dar ei aproape zilnic aud informații, știri de felul că e greu să scapi de problemele energetice, de cele de securitate, de criza alimentară, nu se știe când se va termina războiul dintre Moscova și Kiev, toate acestea oricum îi predispun să dea un răspuns negativ?Petru Negură: „Dar în momentul în care s-ar da și motive întemeiate pentru o speranță de viitor, de exemplu, că ceva totuși se face pe domeniul corupției, ceva totuși se face la nivel de politici economice, ceva pe politici sociale, chiar dacă impactul pozitiv nu este imediat, oamenii cred că ar avea mai multă îngăduință și ar da o notă ceva mai ridicată la direcția corectă și progresistă.”

