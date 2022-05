Un om de afaceri din Botoșani a fost găsit decedat chiar în salonul de bronzat pe care îl patrona. Cu o oră înainte, bărbatul îl apelase pe electrician

23:50

Tragedie fără margini în lumea artiștilor. Un cunoscut DJ a pierdut lupta cu viața după un cumplit accident rutier. Peste câteva săptămâni urma să-și serbeze ziua de naștere. Cosmin Voidezan avea 26 de ani și […] The post Tragedie in lumea muzicii! Cosmin Voidezan, un cunoscut DJ din Târgu Mureș, a murit într-un grav accident rutier appeared first on Cancan.