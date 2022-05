New York confirmă primul caz de variola maimuței

Oficialii din domeniul sănătății din orașul american New York au anunțat vineri seara că un rezident a fost testat pozitiv pentru virusul care provoacă variola maimuței, potrivit Associated Press. Este al doilea caz confirmat cu această infecție în SUA, în acest an, și vine la două zile după ce a fost raportat primul. Pacientul, a […]

