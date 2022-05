Dinamo, strivită, la Cluj: Gafa portarului şi un rezultat groaznic duc echipa pe marginea prăpastiei VIDEO

17:00

Balustradele podului de la Otopeni au fost vopsite cu tot cu maşinile parcate sub, dar şi cu cele aflate în trecere. Poliţiştii din Ilfov au deschis un dosar penal pentru distrugere, după ce un bărbat a reclamat că maşina sa are pete de vopsea, care s-ar fi produs când a trecut pe sub pod.