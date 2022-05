Cel mai tare test psihologic | Pe care dintre cei 4 oameni i-ai ajuta mai întâi?

12:20

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că au fost confirmate 80 de cazuri de variola maimuței, în 11 țări. Alte 50 de persoane sunt suspectate că ar avea infecția. Află ce este această infecție […] The post Ce este variola maimuței? Tot mai multe țări raportează cazuri noi de infectare cu această infecție appeared first on Cancan.