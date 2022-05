Cum se răspândește variola maimuței. Care sunt primele simptome

16:20

Incredibil ce a pățit o femeie din Marea Britanie. Partenerul ei de viață a fugit cu o refugiată din Ucraina, la doar zece zile după ce el și iubita sa au primit-o în casa lor. […] The post Un bărbat a fugit cu o refugiată din Ucraina. Tânăra era găzduită de bărbat, dar și de partenera acestuia, de doar câteva zile: ”Plănuim să ne petrecem restul vieții împreună” appeared first on Cancan.