„A fost foarte amuzant și, oficial, recunosc că nu de la mine se aud!” Irina Baianț le răspunde vecinilor, după ce a fost luată în colimator!

20:50

Despre Victor Pițurcă se pot spune multe, însă puțini știu detalii legate de femeia cu care este căsătorit de peste 30 de ani. Maria Pițurcă este partenera care a trecut peste orice la brațul fostului […] The post Imagine de colecție cu Victor Pițurcă și soția lui. Maria Pițurcă arată exemplar appeared first on Cancan.