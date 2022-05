Paul, un bărbat de 50 de ani, a avut parte de o moarte șocantă. Iubita lui l-a înjunghiat cu o farfurie. Ce s-a aflat la 5 ani de la deces

22:10

Prețul chiriilor în București a explodat, iar creditele au devenit tot mai greu de obținut. Iată ce spun specialiștii în imobiliare despre creșterea bruscă a chiriei locuințelor! O chirie în București a ajuns să fie […] The post Care sunt prețurile reale ale apartamentelor închiriate în București. Cât cer proprietarii în plus appeared first on Cancan.