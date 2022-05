Gest de omenie! Doi adolescenți din Suceava au pedalat 15 kilometri pentru a înapoia un portofel plin cu bani, găsit pe jos

23:50

Dorian Popa are viață de magnat și de împărat la Domnești. Dezvoltator imobiliar este, poate cel mai cunoscut și îndrăgit creator de conținut este, iar acum intră puternic și pe piața „piloților” de supercaruri. Ultima […] The post Dorian Popa își ia Lamborghini decapotabil de 290.000€, iar avansul e cât o limuzină de lux: “Nu este complexul vârstei a doua…” appeared first on Cancan.