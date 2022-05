Discurs fabulos ținut în vestiar de Zlatan Ibrahimovic după titlul cucerit de AC Milan » Suedezul a răsturnat masa la final

19:30

Răzvan Lucescu (53 de ani), antrenorul lui PAOK, s-a întors în România, după un sezon fără niciun trofeu cucerit în Grecia. Tehnicianul se declară „stors” în urma stagiunii încheiate cu finala Cupei pierdută în fața celor de la Panathinaikos, scor 0-1.„A fost un an greu, complicat, dar frumos, foarte solicitant. Ne-a stors. Foarte multe experiențe, am satisfacția unei munci dificile duse la capăt. Am regretul însă că nu am câștigat finala Cupei. ...