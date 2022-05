Prepeliță, la finalul unui play-off catastrofal: „Mă ajută să definitivez lotul”

20:50

Claudiu Keșeru (35 de ani) este atacantul cu care UTA vrea să dea lovitura în viitorul sezon de Liga 1. Noul antrenor al arădenilor, Ilie Poenaru, confirmă informațiile dezvăluite săptămâna trecută de Gazetă.„Claudiu Keşeru e un jucător pe care îl doresc. El are mulţi critici, care se leagă poate de vârsta lui, dar eu ştiu ce potenţial are Keşeru. Iar în momentul ăsta, Keşeru are 4 sau 5 oferte din România, are şi din Qatar. ...