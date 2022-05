Fetiţa preotului Mihail Bucă de la Catedrala Patriarhală, grav bolnavă. Cum o puteţi ajuta pe micuţa Irene

Preotul Mihail Bucă, slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, fondator şi dirijor al Grupului Psaltic Tronos al Patriarhiei Române, trece prin clipe cumplite. Are cinci copii, iar mezina Irene Ecaterina a fost diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică. În plus, fetiţa suferă de sindromul Down. Deoarece tratamentul este costisitor, părintele a cerut ajutor material tuturor românilor cu suflet mare.

