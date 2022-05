Iohannis, la 147 de ani de la înfiinţarea PNL: „Timpul luptelor interne a trecut. PNL a făcut toate schimbările necesare pentru a asigura o conducere capabilă” | VIDEO

10:30

Preotul Mihail Bucă, slujitor la Catedrala Patriarhală din Bucureşti, fondator şi dirijor al Grupului Psaltic Tronos al Patriarhiei Române, trece prin clipe cumplite. Are cinci copii, iar mezina Irene Ecaterina a fost diagnosticată cu leucemie acută mieloblastică. În plus, fetiţa suferă de sindromul Down. Deoarece tratamentul este costisitor, părintele a cerut ajutor material tuturor românilor cu suflet mare.