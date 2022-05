Vestea momentului despre Elena Udrea! Instanța a decis și nu mai este cale de întoarcere

23:20

Alexandra Stan a făcut confesiuni dureroase în cadrul podcastului realizat de Mihai Morar. Cântăreaţa a povestit faptul că a încercat să îşi ia viaţa de două ori. Artista a povestit ce a determinat-o să facă […] The post Alexandra Stan a vrut să se sinucidă! „Am încercat de două ori…” appeared first on Cancan.