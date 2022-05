Episodul 5: Steaua - AC Milan 0-4 » Alte bile albe: Iovan, 9-2 cu Gullit și Van Basten, Tudorel lângă Rijkaard

15:10

Cosmin Contra, 46 de ani, speră să fie primul antrenor român campion cu Al-Ittihad, dar mai are numai trei puncte avans cu trei etape înainte de final. La egalitate de puncte, ratează titlul: are două eșecuri în confruntările directe cu Al-Hilal. În 2008, „galben-negrii” au eșuat tot în ultimele 3 runde, pierzând trofeul tot în fața lui Al-Hilal.Totul părea sub control pentru Cosmin Contra, la Al-Ittihad. ...