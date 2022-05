Dan Șucu, fondatorul Mobexpert, este noul acționar al FC Rapid București

09:50

Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al formației FC Voluntari, a declarat că locul 4, pe care a încheiat formația sa acest sezon, obligă clubul la performanțe mult mai mari în viitor. „A fost un sezon foarte […]