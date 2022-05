Gabi Balint vede o nouă forță în Liga 1, după anunțul de azi: „Cu antrenorul nu vor avea răbdare”

20:20

Andre Onana (26 de ani), fostul portar de la Ajax, a semnat un contract pe 5 ani cu Inter, echipa la care este legitimat și goalkeeper-ul român Ionuț Radu.Fabrizio Romano, jurnalistul italian recunoscut pentru acuratețea informațiilor legate de transferuri, anunță că Onana a ajuns astăzi la sediul lui Inter și a semnat din postura de jucător liber de contract.André Onana has just arrived at Inter headquarter. ...