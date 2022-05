Marius Tucă Show începe miercuri, 25 mai, de la ora 20.00, live pe gandul.ro

10:40

Recent, CANCAN.RO v-a arătat, în exclusivitate, faptul că Andreea Bălan (37 de ani) nu mai este singură. Jumătatea trupei „Andre” a fost surprinsă în prezenta unui bărbat, în partea de nord a Capitalei. Mai mult […] The post Andreea Bălan, prima reacţie după ce am prins-o sărutându-se cu noul iubit: “Plec” appeared first on Cancan.