BANC | Discuție între doi tipi: ”Mașina asta frumoasă e a ta?”

14:10

Lavinia Pîrva (37 de ani) a învățat să se descurce singură! Soțul ei, Ștefan Bănică, are o carieră atât în televiziune, cât și în muzică, drept urmare, implicarea lui în treburile ce țin strict de […] The post Unde-i Ștefan când ai nevoie de el? Cu ea-și împarte treburile Lavinia Pîrva appeared first on Cancan.