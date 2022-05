Evaluarea miniștrilor va fi făcută la finalul lunii iunie, anunță premierul Ciucă

10:50

Când e Înălțarea Domnului 2022? Înălțarea Domnului are loc, în fiecare an, la 40 de zile de la Invierea lui Iisus Hristos. Astfel, în anul 2022, Înălţarea Domnului pică în luna iunie. Înălțarea Domnului este prăznuita la 40 de zile dupa Înviere, în Joia din săptamâna a VI-a, după Paști. Cum în acest an Paștele […]