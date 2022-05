Armele de foc au devenit  principala cauză de deces a copiilor şi adolescenţilor americani

10:15

Fenomenul ”marea demisie” la nivel global va continua în următorul an cu o presiune şi mai mare pe creşterea salariilor. Dintre angajaţii din România, 40% intenţionează să ceară o majorare salarială în următorul an, iar 16% vor să-şi schimbe angajatorul, potrivit rezultatelor pentru România ale sondajului global Workforce Hopes and Fears, realizat de PwC.