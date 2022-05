Ce economie estimează ministrul Câciu, după reducerea cu 10% a cheltuielilor din ministere

14:30

Dimitri Vegas and Like Mike sunt unii dintre cei mai îndrăgiți DJ-i internaționali. Show-urile lor, muzica, energia și interacțiunea pe care reușesc să o creeze cu zecile de mii de fani, face ca fiecare concert să fie memorabil. Dar cine sunt Dimitri Vegas and Like Mike când nu sunt în studioul de muzică? Ce ritualuri […]