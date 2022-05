Se repetă „cazul Mbappe”? » PSG vrea să le fure un nou jucător celor de la Real Madrid. Kylian se implică și el

17:20

AS Roma și Feyenoord se întâlnesc azi, de la 22:00, în ultimul act din primul sezon de Conference League. Marea finală va avea loc la Tirana, în Albania, iar dreptatea din teren va fi stabilită de o brigadă din România, care-l va avea la centru pe Istvan Kovacs.Istvan Kovacs și asistenții săi nu vor fi singurii români din finală! Valentin Cojocaru, portarul lui Feyenoord, are șansa să câștige un trofeu european în acest an. ...