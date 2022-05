Ce vezi mai întâi? Iluzia optică dezvăluie cea mai fermecătoare trăsătură de personalitate a ta

15:20

Cel de-al cincilea sezon al show-ului Asia Express este pe cale să înceapă, iar aventura se va muta de această dată în America, tocmai de aceea va purta denumirea de America Express. După cum bine […] The post Motivul pentru care Gina Pistol a fost refuzată. De ce va prezenta Irina Fodor show-ul America Express 2022 – sezonul 5 Asia Express de la Antena 1 appeared first on Cancan.