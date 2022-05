Se întâmplă în România. Angajații cu vechime care primesc zile suplimentare de concediu, în fiecare an. Care sunt condițiile

22:30

Laura Cosoi și Smiley au format unul dintre cele mai iubite cupluri din showbiz. Au trăit o frumoasă poveste de dragoste, iar toată lumea se aștepta să-i vadă în fața altarului. Doar că… un moment […] The post Laura Cosoi și Smiley s-au întâlnit după 10 ani de la despărțire: „Nu e nimic ieșit din comun” appeared first on Cancan.