Daria Radionova a fost jefuită în miez de noapte. Fosta iubită a lui Alex Bodi a făcut primele declaraţii: „Poliția nu face nimic”

08:30

Alina Sorescu (35 de ani) a oferit primul interviu despre separarea de Alexandru Ciucu (46 de ani), alături de care are două fetițe, Raisa și Carolina. Află, în continuare, ce se întâmplă cu copilele în […] The post Ce se întâmplă cu fetele Alinei Sorescu în timpul procesului de divorţ al cântăreţei de Alex Ciucu: „Vom trece peste” appeared first on Cancan.