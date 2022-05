Care este cel mai mare regret al Oanei Roman. Nimeni nu a ştiut acest lucru până acum

11:00

Au trecut 92 de zile de când a izbucnit războiul în Ucraina. Volodimir Zelenski a reacționat, după ce fostul secretar de stat american Henry Kissinger a menționat faptul că Ucraina ar trebui să cedeze câteva […] The post Ce i-a spus Volodimir Zelenski lui Henry Kissinger, fost secretar de stat, după ce a fost solicitată încheierea războiului din Ucraina appeared first on Cancan.