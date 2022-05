Simona Halep, explicații după eliminarea de la Roland Garros: „Am avut un atac de panică. Nu m-am mai putut concentra”

20:20

Ray Liotta a murit în somn în timpul filmărilor din în Republica Dominicană pentru cel mai recent proiect al său, „Dangerous Waters”. Actorul, cunoscut mai ales pentru filmele „Goodfellas” și „Field of Dreams”, a murit la vârsta de 67 de ani, potrivit The Guardian. Informația a fost confirmată pentru The Hollywood Reporter de către reprezentantul […]