Ibrahimovic a luat marea decizie » Ce se întâmplă cu superstarul lui AC Milan, abia operat la genunchi

Iulia Maria Pârlea, 36 de ani, prezentatoarea rubricii „Vremea” din cadrul Știrilor ProTV, a vorbit despre relațiile ei din trecut cu Gabi Torje (32), acum la Dinamo, și Alexandru Pițurcă (38), retras din activitate.În cadrul emisiunii „La Măruță”, Iulia Maria a fost întrebată care sunt defectele fostului său partener Alex Pițurcă: „Neasumat, are vicii și e imatur. Noi am fost împreună aproape 3 ani. Atunci am suferit, dar mi-a trecut între timp, m-am vindecat. ...