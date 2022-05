De ce a vrut Sofia Vicoveanca să renunțe la spectacolul cu Ștefan Bănică Jr? Ce s-a întâmplat pe scena Sălii Palatului

23:50

Telenovela Bianca Drăgușanu – Gabi Bădălău a trecut, spumos, ce-i drept, printr-un nou episod! Fiul fostului ministru al Economiei scria, pe Instagram, biletul de adio pentru iubita lui, Bianca. Puțin au stat, însă, despărțiți cei […] The post Prin ce trece Gabi Bădălău ca să fie cu Bianca Drăgușanu! CANCAN.RO are TOATE detaliile incredibile… L-au amenințat că-l lasă în pielea goală! appeared first on Cancan.