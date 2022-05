Vladimir Putin i-a spus cancelarului Austriei că acuzaţiile privind criza alimentară sunt false

12:50

Un copil de un an și 10 luni a căzut, vineri, de la etajul 4 al unui bloc din Orăștie, județul Hunedoara. Băiatul nu a putut fi salvat. Potrivit Poliției Hunedoara, un copil de 1 an și 10 luni a căzut de la etajul 4 al unui bloc din Orăștie. Ambulanța a fost solicitată să intervină în municipiul Orăștie, pe strada Eroilor, după ce copilul a căzut de la înălțime (etajul 4). „La fața locului se trimite o ambulanță SAJcu asistent care găsește minorul in stop cardio-respirator, cu multiple leziuni g...