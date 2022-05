Cine este Rareș Mariș, câștigătorul One True Singer. A plecat acasă cu 50.000 de euro

20:10

Vladimir Putin și-a promovat fostul bodyguard personal în funcția de ministru al Urgențelor în Rusia. Astfel, Alexander Kurenkov devine al șaselea bodyguard al președintelui Rusiei care a fost numit într-o poziție înaltă a Guvernului. Despre […] The post Putin și-a promovat fostul bodyguard personal. Ce funcție are acum Alexander Kurenkov, poreclit ”bărbatul fără chip” appeared first on Cancan.